Sanremo 2017, Rai fa il boom di ascolti: miglior Festival degli ultimi 12 anni

Boom di ascolti per Sanremo: 11,3 milioni di spettatori e 50,4% di share, il migliore degli ultimi 12 anni. Dati che forniscono un ulteriore omaggio agli investitori che hanno beneficiato dell'ottimo posizionamento degli spot gestiti da Rai Pubblicità con un ascolto pubblicitario medio in crescita del 6% rispetto allo scorso anno.

Ottima la conduzione di un Carlo Conti sempre elegante con la complicità di una prima donna che appare da subito la "vera protagonista" di questo Festival: Maria De Filippi.

La kermesse si apre con l'interpretazione magistrale di Tiziano Ferro che ricorda Luigi Tenco a 50 anni dalla sua morte attraverso una delle sue più belle canzoni "Mi sono innamorato di te".

Pungente la satira di Crozza che non risparmia nessuno e raccoglie sorrisi e risate dalla platea.

Naturalmente grande emozione per i primi 11 concorrenti in gara in cui svetta tra tutti la signora della canzone Fiorella Mannoia con un inno ottimista che scalda il pubblico.

Ma Sanremo non è solo il festival della canzone:

Pubblico in piedi e sentito ringraziamento per gli eroi del quotidiano, finanzieri, Croce Rossa e protezione civile, impegnati nei tragici eventi degli ultimi tempi.

E allora tutti in attesa per stasera con gli altri 11 big in gara e i nuovi super ospiti: Robbie Williams, Keanu Reeves, Giorgia e Francesco Totti.