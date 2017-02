Sanremo 2017: Gabbani trionfa dopo il successo del 2016 nelle Nuove Proposte

Sanremo 2017, Francesco Gabbani con Carlo Conti e Mria De Filippi Guarda la gallery

Francesco Gabbani ha vinto Sanremo 2017 dopo che lo scorso anno aveva vinto il Festival nella sezione Nuove Proposte con la canzone "Amen", ottenendo anche il Premio della Critica 'Mia Martini' e il Premio Sergio Bardotti per il miglior testo.



Nato il 9 settembre 1982 a Carrara, Francesco e' un cantautore e polistrumentista e si avvicina al mondo della musica sin da piccolissimo grazie anche al fatto che la sua famiglia possiede l'unico negozio di strumenti musicali della citta'. All'eta' di 4 anni inizia a battere i primi colpi di batteria, a 9 anni incomincia a studiare la chitarra.

A 18 anni firma il suo primo contratto discografico che lo porta, con il progetto TRIKOBALTO, a registrare un album prodotto da Alex Neri e Marco Baroni dei Planet Funk. Nel 2010 il secondo album e quello stesso anno Gabbani decide di lasciare la band e firma un nuovo contratto discografico per la realizzazione del suo primo progetto da solista.

Nel 2011 esce il singolo "Estate" e in autunno il videoclip di "Maledetto amore", brano tratto dalla colona sonora del firma "L'amore fa male" di Mirca Viola. Nel 2013 esce il suo primo album ufficiale "Greitist Iz" da cui vengono estratti i singoli "I dischi non si suonano" e "Clandestino".

Nel 2015 Gabbani inizia a collasborare con BGMG Rights Management (Italy) in qualita' di autore e firma un contratto di esclusiva. Quindi il cammino verso Sanremo 2016 tra le Nuove Proposte, dove vincera'. Nel febbraio 20916 esce "Eternamente Ora", disco con 8 tracce inedite, prodotto da Patrizio "Pat" Simonini e registrato al Kaneepa Studio di Milano.

Disco che segna la svolta nella carriera artistica di Francesco. Il disco entra nella Top20 della classifica Gfk-Fimi degli album piu' venduti in Italia gia' dopo sole quattro settimane dall'uscita. Nel corso dell'anno apre concerti di star nazionali e internazionali come Franco Battiato, Anastacia, Simply Red e Francesco Renga. L'11 novembre esce il nuovo disco di Mina e Adriano Celentano, "lemigliori" che contiene il brano "Il bambino col fucile" di cui Gabbani non e' solo autore di musica e testo ma anche come musicista (sua una delle chitarre del brano) e arrangiatore insieme a Celso Valli.