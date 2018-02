Sanremo 2018: 9,7 milioni di spettatori e 47,7% di share. Battuto il 2017

Sanremo: ieri 9,7 mln spettatori e 47,7%, share sale su 2017

Ascolti di rilievo nella seconda serata del Festival di Sanremo 2018 con la direzione artistica di Claudio Baglioni: ieri la media spettatori sintonizzata su Rai1 e' stata di 9 milioni 687mila con share del 47,7%. Rispetto alla analoga serata di un anno fa si registra un calo di spettatori pari a 680mila, mentre lo share e' superiore di oltre un punto.

La prima parte della serata, in onda dalle 21,24 alle 23,53, e' stata vista da 11 milioni 458mila spettatori e 46,6%, con flessione di 300mila spettatori e aumento invece di oltre mezzo punto di share; la seconda parte e' andata in onda dalle 23,57 all'1 e 07, con una durata maggiore rispetto a un anno fa, registrando un ascolto di 5 milioni 867mila spettatori con il 52,8%, con un incremento di 15mila spettatori e di ben 2 punti e mezzo di share. Di qui la media finale di un calo di spettatori ma, per contro, di un significativo aumento - specie ai fini del rapporto tra Rai ed investitori pubblicitari - dello share. La serata di ieri prevedeva anche una parte iniziale costituita dall'ascolto delle prime 4 Nuove Proposte in gara, che ha registrato 10 milioni 365mila spettatori e share del 37,2%. Quanto al segmento PrimaFestival, in onda subito dopo il Tg1 delle 20 e che apre la strada allo show dall'Ariston, ieri 7 milioni 346mila spettatori con share del 28,2%, in calo di 915mila spettatori e dell'1,7%.

Sanremo 2018, in testa Vanoni, Diodato e Ron. Hunziker-Favino show con Despacito

Diodato e Roy Paci, Ornella Vanoni con Pacifico e Bungaro, Ron sono i Big che il voto della sala stampa ha collocato nella fascia alta della classifica provvisoria al termine della seconda serata del Festival di Sanremo. In fascia media ci sono invece Le Vibrazioni, Annalisa e i Decibel, mentre in fascia bassa ci sono Nina Zilli, Elio e le Storie Tese, Red Canzian e Renzo Rubino. Rispetto al voto della giuria demoscopica ci sono state delle variazioni, con risalite dalla fascia media a quella alta, e - ovviamente - nuove posizioni nella fascia media e in quella bassa. Classifica che puo' mutare ancora. E comunque ogni voto varra' fino alla fine, ognuno si portera' dietro il pacchetto di voti acquisito nelle serate che precedono la finale di sabato. Si sono esibiti 10 dei 20 Big, questa sera tocchera' agli altri. Con il dubbio ancora in merito alla posizione del duo Ermal Meta-Fabrizio Moro circa il loro brano "Non mi avete fatto niente" che conterrebbe un ritornello non inedito e quindi metterebbe a rischio il proseguimento dei due artisti nella gara.

Durante la serata c'è anche spazio per un fuori programma con Michelle Hunziker e Pierfrancesco Favino nelle vesti di ballerini sulle note di "Despacito".