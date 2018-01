Sanremo 2018: Hunziker-Favino con Baglioni. De Filippi: "Errore non prendere cantanti di Amici-X Factor"

Sanremo 2018, Rai1, budget 16,4 milioni, gia' incassati 25 mln con spot

Il budget di Rai1 per la 68^ edizione del Festival di Sanremo e' pari a 16 milioni e 400mila euro, lo stesso dell'anno scorso, e la raccolta pubblicitaria e' gia' a quota 25 milioni, a un milione dai 26 incassati lo scorso anno. Lo ha detto il direttore della rete ammiraglia Angelo Teodoli durante la conferenza stampa dal Salone del Casino di Sanremo. Mancando circa un mese all'inizio della manifestazione (si svolgera' dal 6 al 10 febbraio) e' prevedibile - ha spiegato Teodoli - che quella soglia dei 26 milioni entrati nelle casse Rai nel 2017 attraverso i ricavi pubblicitari possa essere raggiunta, se non superata.

SANREMO 2018, MARIA DE FILIPPI A CHI: «A SANREMO SBAGLIANO A NON PRENDERE CANTANTI DI “AMICI” O DI “XFACTOR”»

«Io penso che in generale Sanremo sbagli sempre quando non prende ragazzi dei talent, come “Amici o “Xfactor”, perché sono una realtà, a meno che quelli che si sono presentati non fossero all’altezza». Così, sul numero di Chi in edicola mercoledì 10 gennaio, Maria De Filippi, che sabato torna con “C'è posta per te”, parla per la prima volta del cast di Sanremo.

SANREMO 2018, MARIA DE FILIPPI A MICHELLE HUNZIKER: «LA CONDUZIONE È SOLO UN COROLLARIO, STUDIARE NON MI È SERVITO A NULLA»

A Michelle Hunziker, che raccoglie il suo testimone all'Ariston, e che sarà sua ospite a “C'è posta per te” nella prima puntata, la conduttrice consiglia: «A parte che Michelle sarà bravissima e bellissima, ho capito che, se dovessi mai rifare Sanremo, lo prenderei come una gara musicale dove la conduzione televisiva è solo un corollario. Avevo studiato vita, morte e miracoli di tutti i cantanti e degli ospiti e mi è servito a poco, anzi: ho scoperto che l’ostetrica che ha fatto nascere oltre 7.600 bambini aveva un maialino che ha cresciuto come un figlio, ma che poi, alla fine, è finito in pentola: non volevo più presentarla né vederla! (…) A Sanremo ho perso quattro chili in una settimana perché non mangiavo. Il motivo? Dopo la prima serata, essendo abituata a programmi settimanali, credevo che tutto fosse finito, e invece si ricominciava la mattina dopo! Per fortuna Carlo Conti mi ha sempre trasmesso tranquillità», dice a Chi.

Sanremo 2018: Hunziker e Favino in squadra con Baglioni. Festival, le novità

Michelle Hunziker e Pierfrancesco Favino faranno parte con Claudio Baglioni della squadra del Festival di Sanremo 2018, dal 6 al 10 febbraio su Rai1. La conferma ufficiale è arrivata dall'ufficio stampa Rai tramite una foto di Baglioni, Favino e Hunziker insieme postata su Twitter. Subito dopo è iniziata la conferenza stampa.

Sanremo 2018, Baglioni: "Coloreremo il Festival"

"Comincio a credere che sia vero", ha detto Claudio Baglioni presentando il 68esimo Festival di Sanremo che andrà in onda su Rai1 il 6, 7, 8, 9, e 10 febbraio. "Meglio dittatore artistico, come mi ha salutato una persona incontrandomi, che direttore", racconta con ironia. "Porteremo l'immaginazione al Festival. Ne abbiamo bisogno, siamo portatori di immaginazione e per questo ho pensato a un Festival colorato". "Lo coloreremo con i colori primari", ha aggiunto". Un Sanremo 2018 senza eliminati: "Che cos'è la canzone? Un intruglio magico tra parole e musica, è un'arte povera ma dura nel tempo. Per me sarebbe stato umiliante dire ai colleghi dopo averlo convinto a venire al festival, "sei stato eliminato". E ancora: la scenografia di Trixie Zicoschi "sarà una sala da concerto, una sorta di auditorium: si potrà usare fino al 2028, è una scena coraggiosamente bianca.Ci auguriamo che il festival non sarà di luci e ombre, ma solo di luci".

Sanremo 2018, Michelle Hunziker: "Sono gasatissima"

"Che emozione. Posso dire che sono davvero davvero davvero gasatissima", le parole di Michelle Hunziker, seduta di fianco a Claudio Baglioni. "Ho scoperto di fare il Festival prima attraverso i giornali e poi e' arrivata la chiamata di Claudio. Sara' un'esperienza meravigliosa. Siamo tutti fan di Baglioni che ha portato tanto alla musica italiana. Lo conoscevo da bambina in Svizzera, conoscevo lui e Pippo Baudo. Mi sento veramente tranquilla, a livello musicale e' numero 1. Non vedo l'ora".

Sanremo 2018, Favino: "Per me un nuovo battesimo"

"E' una cosa completamente nuova per me, un nuovo battesimo: sono fan del festival da quando sono bambino, e' un cerchio che si chiude. Gia' a cinque anni sognavo di appartenere a quel mondo, l'ho fatto in un altro modo, adesso mi e' stata offerta questa opportunita'", racconta Pierfrancesco Favino. Scherza sul suo primo contatto con Baglioni: "Ci hanno portato dentro un garage, con le macchine scure, perche' non si doveva sapere". Teodoli lo aveva definito 'Banderas italiano': "Non parlo con le galline, ho la patente C, faccio una cosa a latere", scherza l'attore.

Sanremo 2018, Teodoli (Rai1): "Arte con pop. Come con Roberto Bolle"

"L'idea è quella di mescolare arte e pop" ha spiegato il direttore di Rai1 Angelo Teodoli "come è già successo per lo show di Roberto Bolle e il programma di Alberto Angela Sanremo è arte e pop, per questo la Rai ha scelto Claudio Baglioni, che è arte e pop".