Sanremo 2018, in testa Meta-Moro, Stato Sociale e Gazzè

Sanremo: ascolti record nella terza serata, quasi 11 mln e 51,6%

Ascolti eccezionali per la terza serata del Festival di Sanremo 2018 con direzione artistica di Claudio Baglioni e conduzione affidata a Michelle Hunziker e Pierfrancesco Favino: ieri sono stati 10 milioni 825mila i telespettatori sintonizzati su Rai1, con share del 51,6%. Rispetto alla terza serata di un anno fa c'e' stato un incremento di 404mila spettatori e di due punti e mezzo di share

Sanremo 2018: sala stampa, fascia alta Gazzè, Meta-Moro,Stato Sociale

Max Gazze', Lo Stato Sociale, Ermal Meta e Fabrizio Moro sono i Big che il voto della sala stampa ha collocato nella fascia alta della classifica provvisoria al termine della terza serata del Festival di Sanremo. In fascia media ci sono invece Enzo Avitabile e Peppe Servillo, The Kolors e Luca Barbarossa, mentre in fascia bassa ci sono Mario Biondi, Giovanni Caccamo, Noemi, Roby Facchinetti e Riccardo Fogli. Si sono esibiti gli altri 10 dei 20 Big in gara, i primi 10 si erano esibiti ieri sera. Rispetto al voto della giuria demoscopica ci sono state delle variazioni, con risalite dalla fascia media a quella alta, e - ovviamente - nuove posizioni nella fascia media e in quella bassa. Classifica che puo' mutare ancora. E comunque ogni voto varra' fino alla fine, ognuno dei Big si portera' dietro il pacchetto di voti acquisito nelle serate che precedono la finale di sabato.

Sanremo 2018: Raffaele, Claudio scendi scale da solo,hai ripreso vita

"Scendi le scale da solo, sei giovanile. Stai bene, hai ripreso vita con il Festival. E sei come il vino...ogni anno che passa invecchia. Qui abbiamo la storia del Novecento...guardate che stile". Sono battute di Virginia Raffaele durante la sua performance all'Ariston nella terza serata del Festival di Sanremo. "E poi sei stato tanto bravo: hai invitato la tua prima fidanzatina...la ballerina de Lo Stato Sociale...". E poi nell'imitare Michelle Hunziker, che saluta il pubblico e e fa dichiarazioni di amore per il marito Tomaso, "al quale manca nella stessa misura in cui a lui manca una emme", ha detto "salutiamo i poveri lassu'..", indicando la galleria. E la risposta e' stato l'applauso divertito degli spettatori in galleria. Poi ha cantato con Baglioni.

Sanremo 2018: lunghi applausi per Danilo Rea e Gino Paoli

Un lungo applauso del pubblico dell'Ariston, in piedi in platea e in galleria, ha salutato Danilo Rea, al pianoforte, e Gino Paoli al termine della loro performance sul palco dove, accompagnati anche da Claudio Baglioni, hanno eseguito "Canzone dell'amore perduto" e "Il nostro concerto", omaggi a Fabrizio De Andre' e Umberto Bindi. Inoltre e' stato eseguito "Una lunga storia d'amore".

Sanremo 2018: standing ovation Ariston per "Poster" Baglioni-negramaro

Standing ovation del pubblico dell'Ariston per Claudio Baglioni e i Negramaro al termine di una versione molto riarrangiata, ritmica e trascinante di "Poster", uno dei tantissimi cavalli di battaglia del direttore artistico del Festival di Sanremo. E alla fine la band salentina si e' raccolta al centro del palco per - ha detto il leader Giuliano Sangiorgi - un ideale "abbraccio a tutto il pubblico, un abbraccio a tutta l'Italia".