Sanremo 2018: su Sisal Matchpoint è testa a testa tra Ron e Lo Stato Sociale

Sanremo 2018: su Sisal Matchpoint si scommette sul vincitore. In testa, a quota 3.50, Ron e Lo Stato Sociale.

Sisal Matchpoint, scommesse vincitore Sanremo: in testa Ron e Lo Stato Sociale

Su Sisal Matchpoint continuano le scommesse sul vincitore di Sanremo 2018: in vetta alla classifica, testa a testa, ci sono Ron e Lo Stato Sociale, entrambi quotati a 3.50. Una sfida artistica e generazionale che, nel confronto diretto, vede in vantaggio di pochissimo il cantautore bolognese - passato da quotazione 6 a 3.50 - con il suo brano scritto da Lucio Dalla a 1.80. Mentre un'affermazione de Lo Stato Sociale è data a 1.90.

Salgono le quotazioni del trio formato da Ornella Vanoni con Bungaro e Pacifico che, dopo l’esibizione di ieri sera, si piazzano a quota 9 – prima a 16 – avvicinandosi così ad Annalisa, stabile a 7.50. Nina Zilli, che ieri aveva scalato qualche posizione, si stabilisce a metà classifica a quota 20.

Sanremo 2018, su Sisal Matchpoint favorito il duetto Ermal Meta-Moro

Il duo Ermal Meta e Fabrizio Moro si allontana ancora dalla vetta, la loro vittoria è ora quotata a 6. Il duetto di “Non mi avete fatto niente” resta però il favorito degli utenti di Sisal Matchpoint, con il 37% delle giocate, anche se in leggera discesa rispetto al 45% iniziale.

Non solo vincitori, su Sisal Matchpoint si può puntare su tanto altro ancora: dall’Ultimo in classifica a, con le Scommesse On Demand, persino su quante volte sarà pronunciata la parola “amore” nella canzone vincente.

Ecco tutte le quote per il vincente categoria Big: Lo Stato Sociale - 3,50; Ron - 3,50; Ermal Meta e Fabrizio Moro – 6,00; Annalisa – 7,50; Noemi - 9,00; Ornella Vanoni con Bungaro e Pacifico - 9,00; The Kolors – 9,00; Giovanni Caccamo – 12,00; Max Gazzè - 12,00; Nina Zilli – 20,00; Mario Biondi – 20,00; Diodato e Roy Paci -20,00; Decibel - 25,00; Elio e Le Storie Tese - 33,00; Roby Facchinetti e Riccardo Fogli - 33,00; Enzo Avitabile e Peppe Servillo - 33,00; Le Vibrazioni – 33,00; Luca Barbarossa -33,00; Red Canzian -50,00; Renzo Rubino - 50,00.