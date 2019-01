Sanremo 2019, Baglioni, sara' palcoscenico piu' grande in storia Festival

Quest'anno all'Ariston "avremo il palcoscenico piu' grande nella storia del Festival di Sanremo. Nella scenografia disegnata da Francesca Montinaro, che riempiremo con un potentissimo impianto di fotografia e illuminotecnica di Mario Catapano e la regia di Duccio Forzano". Lo ha detto Claudio Baglioni in conferenza stampa dal Teatro del Casino' di Sanremo in occasione della presentazione della 69^ edizione della rassegna. Baglioni ha anche sottolineato che l'orchestra tornera' ad essere in una sorta di 'buca armoniosa, ondulante'. A proposito del palcoscenico e' intervenuto anche Claudio Fasulo, vice direttore di Rai1 e responsabile dell'organizzazione del Festival, precisando che comunque non ci sara' una riduzione dei posti a sedere in platea.

Sanremo 2019: Rai marketing commerciale, puntiamo a incremento 5% raccolta

Un incremento del 5% della raccolta pubblicitaria. E' l'obiettivo molto vicino a cui il marketing commerciale di Rai Pubblicita' punta con questa edizione del Festival di Sanremo, e i segnali ci sono tutti perche' si arrivi a questo risultato. Lo ha detto Roberta Lucca, responsabile del marketing commerciale del servizio pubblico, intervenendo brevemente nel corso della prima conferenza stampa dell'organizzazione, nel Teatro del Casino' sanremese.

Sanremo 2019: Baglioni, per ora non sono previsti ospiti stranieri

"Per ora" il Festival di Sanremo numero 69 non prevede "ospiti non italiani. Sto aspettando ancora proposte". Lo ha detto Claudio Baglioni in conferenza stampa dal Teatro del Casino' sanremese. Il direttore artistico ha anche sottolineato che "il Festival si mantiene su questa idea autarchica", puntando molto sulla valorizzazione delle peculiarita' artistiche italiane.

Sanremo 2019: Baglioni, e' internazionale di suo, non servono 'figurine'

Il Festival di Sanremo e' "internazionale gia' di per se stesso e non ha bisogno di figurine da integrare in questo 'presepe' che vogliamo mettere su". Lo ha detto Claudio Baglioni in conferenza stampa dal Teatro del Casino' a proposito della presenza o meno di ospiti stranieri alla 69^ edizione della rassegna.

Sanremo: Baglioni, "Bisio-Raffaele fratello Sole e sorella Luna"

Claudio Bisio e Virginia Raffaele come "fratello Sole e sorella Luna". Cosi' Claudio Baglioni ha definito i due compagni di avventura nella 69^ edizione del Festival di Sanremo nel corso della conferenza stampa di presentazione della rassegna. Si e' giocato un po' sul numero 69... Baglioni ha premesso che "al di la' di alcuni giochetti, il numero richiama alcune simmetricita'" ma anche "l'avvicinarsi degli opposti, quindi anche la diversita'. Le note insieme formano l'accordo". Bisio invece scherzando ha detto che quando e' stato contattato per sondare la sua disponibilita' ad essere protagonista come conduttore del Festival ed ha saputo che era la edizione numero 69 e che c'era anche l'ipotesi Raffaele come partner, "ho pensato a te (rivolto a Baglioni, ndr) e Virginia...".

Festival Sanremo 2019, Bisio e Virginia Raffaele con Claudio Baglioni

E' ufficiale la partecipazione di Claudio Bisio e di Virginia Raffaele sul palcoscenico dell'Ariston alla conduzione della 69^ edizione del Festival di Sanremo, con la direzione artistica - per il secondo anno consecutivo - di Claudio Baglioni. Il terzetto e' al tavolo della prima conferenza stampa di questo appuntamento, dal Salone del Casino' di Sanremo. Con loro, in conferenza stampa, il neo direttore di Rai1, Teresa De Santis, il vice direttore e responsabile dell'intrattenimento della rete ammiraglia, Claudio Fasulo, il sindaco di Sanremo, Alberto Biancheri.

Festival Sanremo 2019: Baglioni, stella polare la canzone, locomotiva della musica

La stella polare del Festival di Sanremo e' la canzone, i quanto "espressione diretta", e' "la conferma della centralita' della musica e delle parole, le canzoni sono una musica da fanteria, un'arte povera, ma che riescono a creare memoria e richiami evocativi immediati che altri non riescono a fare. Cerchiamo di salvaguardarle al meglio, la squadra e' ricompattata per questa edizione". Cosi' Claudio Baglioni nella conferenza stampa di presentazione della 69^ edizione del Festival di Sanremo. E l'idea e' quella di un Festival-locomotiva, cioe' "proponente musica"

Festival Sanremo 2019: sindaco, citta' onorata di dare riconoscimento a Baglioni

Un riconoscimento del Consiglio comunale di Sanremo a Claudio Baglioni "perche' ha dato alla citta' uni''attenzione particolare, si e' visto anche con Sanremo Giovani. Momenti importanti durante i quali e' stata mostrata una forte sensibilita' verso al citta' e un'attenzione anche per le piccole cose. Sara' un grande onore averlo in Consiglio comunale per dargli un riconoscimento della citta'". Lo ha detto il sindaco Alberto Biancheri in avvio della prima conferenza stampa dell'organizzazione della 69^ edizione del Festival dal Teatro del Casino' sanremese.

Festival Sanremo 2019: Snai apre scommesse, quote danno Ultimo come vincitore

A poco meno di un mese dal via, parte il conto alla rovescia per la 69esima edizione del Festival di Sanremo, con la direzione artistica di Claudio Baglioni. Sono 24 i cantanti in gara che si sfideranno dal 5 al 9 febbraio sul palco del Teatro Ariston. Gli analisti di Snai hanno gia' aperto le scommesse sul vincitore: dopo il trionfo dello scorso anno nella categoria Nuove proposte, e' Ultimo, con il brano "I tuoi particolari", il favorito per la vittoria finale: e' dato a 2 volte la scommessa, precedendo il trio de Il Volo con "Musica che resta" a 2,75