Sanremo 2019, Siri il vincitore nella fake-sezione "Politici"

Due prove canore eccezionali Qualcuno gli ha urlato “hai sbagliato mestiere”, in effetti la potenza canora del sottosegretario di Stato e senatore Armando Siri fa rabbrividire un Ariston in visibilio con scroscianti applausi. “Perdere l’Amore” è la prima prova, poi confermata con “Avrai” di Claudio Baglioni. E con queste due canzoni s’aggiudica il primo premio come migliore cantante tra i politici, evento organizzato dal programma “Un giorno da pecora”, andato in onda oggi dalle 13.30 alle 15.00 sulla pagina Facebook, e su Radio Rai 1.

Tanti gli sfidanti, tra cui citiamo Ignazio La Russa (Fdi), Simona Malpezzi (PD), Sergio Sabatelli ed Elisa Tripodi (M5S), ancora per la Lega Barbara Saltamartini, ed un quartetto che forma l’asse PD-Forza Italia con Andrea Romano, Emanuele Fiano, Michela Biancofiore e Gabriella Giammanco. Non manca nemmeno Alessandra Mussolini.

Insomma, una kermesse “agguerrita”, ma Siri svetta in cima alla classica e ci regala una performance emotiva sorprendente. Chissà che Salvini non gli faccia cantare presto il nuovo Inno Nazionale.