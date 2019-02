Sanremo 2019, Ultimo: "Gente presa in giro, Festival deciso da giornalisti"

Il cantante Ultimo si sfoga su Instagram: "La gente paga per votare e la classifica viene ribaltata dai giornalisti che dicono 'merde' a Il Volo e mi chiamano 'stronzetto' o 'coglione'..." /

Sanremo 2019: 3,36% in piu' fa vincere Mahmood; televoto ha fermato Berte'

E' racchiuso in 3,36 punti percentuale la vittoria di Mahmood al 69° Festival di Sanremo: e' il vantaggio che alla fine della serata finale ha dato all'artista milanese il successo su Ultimo. Decisamente piu' indietro, con un distacco di quasi 13,5 punti percentuali, il trio de Il Volo. E' stato il giudizio della giuria d'onore presieduta da Mauro Pagani in platea all'Ariston e quello della sala stampa a far si' che Mahmood annullasse lo svantaggio accumulato da Ultimo, nettamente premiato dal televoto, e quindi vincere con quel 3,36 in piu'. Nel dettaglio, sabato sera nell'ultima sfida a tre Mahmood ha ottenuto il 20,95% dal televoto, piazzandosi terzo, mentre Ultimo ha ottenuto il 48,80% e collocandosi in testa in questa classifica, e Il Volo ha avuto il 30,25, piazzandosi al secondo posto. La giuria d'onore ha invece considerato primo Mahmood e secondi ex-aequo Ultimo e Il Volo. Infine la sala stampa: primo posto per Mahmood, secondo a Ultimo a terzo a Il Volo. La combinazione di questi tre esiti alla fine nha portato Mahmood al 38,92% del totale, Ultimo al 35,56 e Il Volo al 25,53. Prima che si arrivasse alla finalissima atre, la classifica vedeva in testa Ultimo con l'11,72%, quindi Il Volo con il 10,54% e, terzo, Mamhood con il 9,85. Quarta era Loredana Berte' con l'8,45, e sul nome fuori dal podio si sono registrate le proteste del pubblico dell'Ariston. Ma il televoto non le aveva dato forte consenso, solo il 9,49% che l'ha piazzata al terzo posto di questa singola modalita' di giudizio. Invece la sala stampa aveva piazzato Berte' al primo posto, mentre la giuria d'onore al sesto, e cosi' la cantante aveva chiuso al quarto posto, fuori dall'ultima sfida. E di fronte a quelle proteste in teatro, non a caso Baglioni - si e' sentito distintamente - ha detto "ma voi avete votato?", sottolineando cosi' che era stato il televoto a fermare la corsa della Berte'.