Sanremo 2020: Achille Lauro e Gucci protagonisti. Social scatenati per il nude

Il debutto di Amadeus sul palco dell’Ariston, le polemiche emerse nei giorni precedenti, l’ingresso di Fiorello vestito da prete, la reunion di Al Bano e Romina sono svaniti di fronte all’esibizione di Achille Lauro che ha letteralmente catturato l’attenzione del popolo social.

La sua performance ha stupito tutti. Aveva appena iniziato a cantare sulle note di “Me ne frego” quando si è improvvisamente tolto dalle spalle una cappa di velluto nero ricamato. Sotto? Un look inaspettato. Una tutina nude ricca di strass super luccicanti, che non lasciava nulla all’immaginazione.

L’outfit firmato Gucci ha fatto il giro del web scatenando i social.

Achille Lauro mantello Gucci



Sanremo 2020, Achille Lauro ruba la scena con il body nude firmato Gucci

Gli abiti che indossano i protagonisti del Festival sono al centro dei riflettori per l’intera durata della kermesse canora. Il body Gucci di Achille Lauro ha sicuramente rubato la scena.

Impossibile non fare un’espressione di stupore di fronte alla sua “spogliazione”. Il rapper si è ispirato agli affreschi attribuiti a Giotto, in cui il Santo si spoglia dei propri abiti lussuosi per affidarsi ad una vita povera.

Gucci vestirà Achille Lauro per tutta la durata del Festival di Sanremo. Vedremo altri body nude sbarluccicanti? Di sicuro il rapper e lo stilista torneranno a stupire il pubblico.

“Sanremo è il più grande palcoscenico per la canzone” ha scritto Lauro. “Ma nel mio modo di intendere è una grandissima occasione per portare delle performance complete. E oggi voglio mettere a disposizione di quel palcoscenico la mia idea di performance artistica. Il futuro mi vedrà sempre più impegnato in varie forme d’arte”.

Achille Lauro sul palco dell'Ariston



Achille Lauro al Festival di Sanremo: meme e commenti si sprecano sui social

A quella visione i social si sono scatenati. Le successive esibizioni non hanno distolto l’attenzione degli utenti che, nel giro di pochissimi minuti, hanno riempito il web di commenti e meme.

Su TikTok sono partiti subito video con il lancio del mantello, su Twitter impazzano meme in versione “Assunta in cielo”, Instagram si è riempito di video sulla performance.

Sanremo 2020, gli abiti sfoggiati durante la prima serata del Festival

Achille Lauro ha catturato i flash dei fotografi con il suo body firmato Gucci. Ecco i brand scelti dagli altri protagonisti del festival.

Diletta Leotta ha indossato splendidi abiti di Etro, mentre Rula Jebreal ha preferito l’eleganza firmata Giorgio Armani. Come lei Fiorello ed Emma Marrone. Il conduttore Amadeus si è affidato a Gai Mattioli, Elodie a Versace, Alberto Urso ha scelto Dolce & Gabbana, come il collega Tiziano Ferro. Riki ha optato per Emporio Armani, Bugo ha indossato abiti di Christian Pellizzari, Anastasio quelli di Msgm, Raphael Gualazzi quelli di Carlo Pignatelli.