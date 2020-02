Sanremo 2020, critiche sulla moglie di Amadeus: “Troppi zoom su di lei”

Sanremo 2020, piovono le critiche intorno a Giovanna Cavitillo, la moglie di Amadeus: “Troppi zoom su di lei”

Le critiche non mancano mai, lo sa bene Amadeus che ancora prima dell’inizio del Festival è stato sommerso dalle polemiche. Al centro del mirino c’è ora la moglie, Giovanna Civitillo.

C’è chi sostiene che, durante la prima puntata, la showgirl sia stata inquadrata troppe volte.

“Sei stato bravissimo amore mio” ha commentato la Civitillo complimentandosi col marito.

Ma qualcuno ha voluto spezzare il romanticismo. Inviata a Sanremo per la Vita in diretta, la showgirl era seduta in prima fila. Secondo alcuni, la Rai l’avrebbe inquadrata troppe volte. Cosa ci sarà dietro?

Sanremo, Giovanna Cavitillo: “Sesso con Amadeus? Stendiamo un velo pietoso”

Se a Sanremo non mancano mai le polemiche, grande spazio viene anche dato alle risate. Intervistata da Gigi D’Alessio a La vita in diretta, la Cavitillo ha parlato dei rapporti intimi con il marito.

Quando il cantante napoletano le ha chiesto da quanto tempo non facessero l’amore, lei è scoppiata a ridere senza rispondere. Lorella Cuccarini e Matano le hanno consentito di non rispondere, ma la frase di Gigi D’Alessio ha scatenato l’ilarità. Il cantante ha infatti domandato se fosse meglio stendere un velo pietoso e Giovanna ha risposto: “Un lenzuolo, stendiamo”.