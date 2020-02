Sanremo 2020, Elettra Lamborghini LATO B e twerking in primo piano. VIDEO

Sanremo 2020, Elettra Lamborghini sconvolge tutti: twerking e lato b in faccia al pubblico

La 70esima edizione del Festival di Sanremo è ricca di colpi di scena. Indimenticabile la “spogliazione” di Achille Lauro che, toltosi un mantello di velluto nero, è rimasto sul palco con un body nude pieno di strass sbarluccicanti.

Dopo l'esibizione choc del rapper, è arrivato il turno di Elettra Lamborghini, la regina del twerking. La famosa influencer si è scatenata sul palco, mostrando il suo lato b senza freni.

Il ballo sensuale ha catturato gli occhi dei telespettatori e del pubblico in sala, mandando in delirio i social.

Elettra Lamborghini twerking sul palco dell’Ariston

“Musica (E il resto scompare)” è il brano con cui Elettra Lamborghini si è presentata al Festival di Sanremo e ha scatenato il pubblico durante la seconda serata. Il video del suo twerking in faccia a pubblico e orchestra ha fatto il giro del web.

La canzone è stata scritta da Davide Petrella e Michele Canova. Mescola sapientemente ritmi latini, trascinanti e divertenti, su una base catchy e di stampo squisitamente pop. Ma soprattutto è un brano che vuole dare un chiaro segnale di quella che è la direzione già intrapresa da Elettra con il suo album d’esordio Twerking Queen, uscito per Island Records nel giugno scorso e già disco d’oro Fimi, una conferma di quella che è la sua strada: la musica. Un mondo che è il suo habitat naturale, in cui la sua identità definita e senza filtri ci stupisce di giorno in giorno, come ci ha stupiti sul palco dell’Ariston.

Ecco il video dell’esibizione della Lamborghini a Sanremo.