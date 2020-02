Sanremo 2020, Fiorello showman e Amadeus parafulmine? "Nulla ci farà litigare"

Amadeus sgombra così il campo dai rumors su una presunta competizione tra il conduttore e direttore artistico del festival e il 'battitore libero' di Sanremo 2020, Fiorello. "C'è una tale amicizia fraterna tra me e Rosario, reciprocamente disinteressata, da 37 anni, che tutte le altre considerazioni lasciano il tempo che trovano. Niente e nessuno può metterla in discussione".

Amadeus si dice pronto a fare l'assist vincente a Fiorello così da andare insieme in gol negli ascolti tv: "Io a calcio giocavo nel ruolo di ala destra e la libidine più grossa era fare il passaggio per il gol. Dunque se Fiorello è il nostro attaccante io sono l'uomo più felice del mondo", conclude il conduttore di Sanremo 2020 confessando di non leggere i giornali "da dieci giorni": "Perché non mi va di leggere solo i titoli. E non avrei tempo di leggere tutti gli articoli".

Festival di Sanremo 2020, Amadeus e Fiorello all'assalto degli ascolti tv di Claudio Baglioni

A proposito degli ascolti tv di Sanremo 2020, tra l'altro i bookmakers scommettono sul Festival di Amadeus. E sui dati Auditel della prima serata di Sanremo 2020 si è concentrato l’autorevole bookmaker Stanleybet che ha quotato l’esito dello share confrontato con quello realizzato da Claudio Baglioni lo scorso anno. Il festival di Sanremo 2019 aprì con uno share del 49,5%: l’over 49.5%, quindi la possibilità che Amadeus batta il suo predecessore, è dato a 1.40 mentre l’under 49.5% (che quest’anno lo share sia minore) è più alto a 2.50. Quindi da parte dei bookie c’è ottimismo: Amadeus, spinto dall’aria di novità per la sua “prima volta”, dalla presenza di Fiorello, ma anche dalle immancabili polemiche pre-festival, ce la può fare a sorpassare gli ascolti precedenti. E non sottovalutiamo le sue compagne di viaggio: si parte con Diletta Leotta e Rula Jebreal, anche lei protagonista di numerosi dissensi alla vigilia, quindi altro possibile traino per l’audience… Stanleybet vede in positivo tutti gli ascolti tv del Festival di Sanremo 2020: infatti, la media share delle 5 serate di Sanremo 2019 anno fu del 49.38% e gli allibratori d’oltremanica bancano l’over a 1.45, l’under a 2.40.

SANREMO 2020: PARIETTI, 'C'E' CHI PUNTA ALLA LITE TRA AMADEUS E FIORELLO'

'Ormai è chiaro che invidiosi e cacciatori di clic puntano alla lite tra Amadeus e Fiorello. È un giochino che conosco bene, praticato in passato anche nei miei confronti''. A mettere in guardia il conduttore e direttore artistico di Sanremo e lo showman siciliano che ha deciso di stargli affianco in questo festival è Alba Parietti, in un'intervista allAdnkronos. ''La verità è che la coppia Amadeus-Fiorello non potrebbe funzionare meglio. Amadeus, da presentatore bonario e con grande senso dell'umorismo, si combina alla perfezione con le incursioni impertinenti di Fiorello. E Fiorello, come lui stesso ha fatto capire, sta dando il meglio per il legame sincero che ha con Amedeo e perché non sente addosso troppa pressione. Tra l'altro Fiorello, trasformandosi in una sorta di stalker di Amadeus, lo rende ancora più simpatico. A mio avviso è il connubio ideale, altro che. E forse proprio per questo si cerca di destabilizzarli ancor prima di cominciare'', sottolinea la conduttrice. Alba promuove a pieni voti anche l'Amadeus direttore artistico: "Ha realizzato un festival pieno di presenze importanti, da Fiorello, appunto, a Roberto Benigni, a Tiziano Ferro. Con una capacità di mettersi al servizio dello spettacolo senza volersi prendere tutta la scena che è tipica dei grandi. E con una selezione musicale apprezzata da più parti. Quindi chapeau!" Quanto alle polemiche sul sessismo, Parietti sottolinea: "Basta guardare il profilo Instagram di Amadeus, in coppia con la moglie, dove il nome di Giovanna viene prima di quello di Amedeo. A proposito di passi indietro".