I Ricchi e Poveri si riuniscono e cantano "Se m'innamoro" Sanremo 2020, I Ricchi e Poveri si riuniscono e cantano "Se m'innamoro" Grande attesa per la reunion de I Ricchi e Poveri. Angela Brambati, Franco Gatti e Angelo Sotgiu saliranno sul palco dell'Ariston nella loro formazione origiginaria, grazie al ritorno di Marina Occhiena che aveva lasciato il gruppo nel 1981. Oggi in conferenza stampa hanno intonato "Se m'innamoro" davanti ai giornalisti. "Siamo partiti in quattro, dovevamo arrivare in quattro" hanno affermato.