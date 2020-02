Sanremo 2020, Ivan Cottini è con la danza che combatte la sclerosi multipla

Il duo Ivan Cottini e Maria Bernardi a ballare sul palco dell’Ariston: celebrerà la bellezza e la vita. Lui, persona con SM e lei, danzatrice e sua compagna di viaggio, si esibiranno sabato 8 febbraio alla finalissima di Sanremo, la giornata che decreterà il vincitore della 70ma edizione del Festival della canzone italiana, seguita da milioni di persone in tutto il mondo.

E stato il conduttore Amadeus a volerli dopo aver visto un video di Ballando con le Stelle, trasmissione presentata da Milly Carlucci, in cui Cottini e Berardi si sono esibiti.

Festival Sanremo 2020, la storia di Ivan Cottin sul palco dell’Ariston per sensibilizzare sul tema della malattia e della disabilità in generale

Una serata in cui portare un solo messaggio: la diversità è bellezza ed è un valore aggiunto per la società. E come dice Cottini: “sarà una grande fatica per me essere sul quel palco perché la malattia sta progredendo e non mi dà tregua ma voglio essere lì ed accettare l’invito e sarò a Sanremo a mostrare che tutto è possibile se lo si vuole e che la mente non conosce disabilità" Per lui la danza è l’antidoto alla sua malattia, come ha dichiarato recentemente: “Quando ballo non mi sento malato ed è il mio modo di prendere la sclerosi multipla a calci. Io dopo che ho ballato sto bene di testa anche se fisicamente son dolorante. E se si sta bene di testa si vince su tutto, malattie comprese. È questo il mio grande segreto”.

Chi è Ivan Cottini

Ivan Cottini, marchigiano, è nato nel 1984 e durante la sua carriera ha fatto il fotomodello e il ballerino, fino alla sua partecipazione ad Amici di Maria De Filippi. A 27 anni ha scoperto di avere la sclerosi multipla. Tutto è svanito in un attimo: fidanzata, lavoro futuro. Da quel momento la sua vita è cambiata radicalmente. Dalla depresione alla posività. Mettercela tutta per combattere la malattia ed essere un esempio per chi convive con la SM. Oggi Ivan ha una nuova compagna e una figlia e nonostante la malattia, per lui una forma aggressiva di SM che debilita velocemete il suo corpo, Ivan non ha abbandonato la sua passione per il ballo. La danza e sua figlia Viola continuano ad essere la sua ragione di vita.

Il messaggio che Ivan porta avanti è arrivato lontano... ha aiutato e aiuta ogni giorno tantissime persone e tanti giovani che di fronte alla malattia si erano arresi, ma che con l'esempio di Ivan hanno cominciato a reagire!! Ivan è supportato da AISM, Associazione Italiana Sclerosi Multipla, con la quale ha partecipato a molte serate di beneficenza e incontri nelle scuole, per sensibilizzare la persone e i giovani sulla SM ma anche per raccogliere fondi. Sua la donazione di pulmini alla sede provinciale di AISM - Pesaro nelle Marche.

Per il suo impegno personale e sociale, Ivan Cottini è stato insignito col titolo di Cavaliere della Repubblica dal Presidente della Repubblica Sergio Mattarella.

La Carriera di Ivan Cottini

Il duo Ivan Cottini-Bianca Maria Berardi nasce durante una serata di beneficenza nella quale si trovano entrambi a partecipare... Lei nel ruolo di danzatrice che deve coinvolgerlo, e lui persona con sclerosi multipla che ferma al centro del palco si lascia coinvolgere da quest'ultima. Di lì la voglia di Ivan di interagire con lei danzando, invece di stare fermo al centro del palco facendo il malato che deve arrendersi alla malattia! Scatta in lui quindi la voglia di reagire e di provare a danzare! Chiede a Bianca Maria Berardi di accettare la sfida di provare ad allenarlo, di creare con lui una coreografia nella quale lui possa vivere l'emozione di essere una persona normale! L'insegnante di danza e ballerina accetta e dopo diverse lezioni crea la prima coreografia sulle note del brano Il guerriero di Marco Mengoni! Il successo è immediato ed "Amici", trasmissione televisiva in onda su Canale 5, chiama il duo ad esibirsi all'interno della scuola, per far sì che i ragazzi possano toccare con mano cosa vuol dire non arrendersi e cosa vuol dire fare della danza una terapia! Nel giro di poco tempo partecipano a diverse trasmissioni televisive, sia Mediaset, (ancora "Amici","Verissimo«) che Rai (La Vita In Diretta, Detto Fatto), tra cui "Storie Italiane" con Eleonora Daniele, dove si esibiscono con pillole delle loro performance. Ma la più importante è sicuramente la partecipazione prima a Ballando On the Road e poi a "Ballando con le Stelle",in prima serata su Rai con Milly Carlucci, dove saranno ospiti d'onore della serata finale del programma.

Sclerosi multipla

Cronica, imprevedibile e invalidante, la sclerosi multipla è una delle più gravi malattie del sistema nervoso centrale. In Italia sono 122 mila le persone colpite da sclerosi multipla, 3.400 nuovi casi ogni anno: 1 diagnosi ogni 3 ore. Il 50% delle persone con SM è giovane e non ha ancora 40 anni. La SM colpisce le donne due volte più degli uomini. La causa e la cura risolutiva non sono ancora state trovate ma grazie ai progressi compiuti dalla ricerca scientifica, esistono terapie e trattamenti in grado di rallentare il decorso della sclerosi multipla e di migliorare la qualità di vita delle persone.

Chi è AISM

L’AISM, insieme alla sua Fondazione (FISM) è l’unica organizzazione nel nostro Paese che da 50 anni interviene a 360 gradi sulla sclerosi multipla, indirizzando, sostenendo e promuovendo la ricerca scientifica, contribuendo ad accrescere la conoscenza della sclerosi multipla e dei bisogni delle persone con SM promuovendo servizi e trattamenti necessari per assicurare una migliore qualità di vita e affermando i loro diritti. AISM, insieme a FISM, finanzia la ricerca scientifica confermandosi il principale promotore e finanziatore privato della ricerca sulla sclerosi multipla in Italia. Quest’ anno AISM metterà a disposizione dei ricercatori un bando di ricerca di 5 milioni di euro.