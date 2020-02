Sanremo 2020, Ronaldo e Malgioglio: sul web spopola la foto in cui...

Sanremo 2020, Ronaldo e Malgioglio: il miracolo si ripete all’Ariston. E sui social impazza questa foto...

Miracolo Ronaldo all’Ariston. Spunta Cristiano, seduto in prima fila per la sua Georgina Rodriguez, ma sui social spopola il fotomontaggio della stessa poltrona occupata da un altro Cristiano. Appunto, Malgioglio. Che era lì, nella prima super serata, seduto in primissima fila con giacca rossa, occhiali da sole e ciuffo bianco d’ordinanza. CR7 come CM7, scrivono in Rete.

Una foto pazzesca che fa sorridere l’autore di canzoni più famoso della musica italiana e non solo. Per lui, sicuramente, è stata una Notte perfetta. Ed anche per Ronaldo che, sembra, abbia festeggiato fino a tardi con la Rodriguez dopo il lunghissimo Festival targato Amadeus. E allora è proprio vero che c’è qualcosa che accomuna i due Cristiano: la notte perfetta.