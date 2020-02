Sanremo 2020, scaletta cantanti prima serata: big e nuove proposte

La 70esima edizione del Festival di Sanremo porterà sul palco dell’Ariston moltissime novità, a partire dal conduttore. A dirigere la kermesse canora sarà quest’anno Amadeus, intorno al quale sono già scoppiate polemiche che fanno fatica a placarsi.

Tra i big in gara sono presenti molti volti giovani, emersi dai talent show. Elodie, Anastasio, Achille Lauro, Riki, Alberso Urso, Giordana e l’esplosiva Elettra Lamborghini porteranno una ventata d’aria fresca, che sarà compensata dal ritorno inaspettato di alcuni vecchi amici dell’Ariston. Fra questi Rita Pavone, Michele Zarrillo e Marco Masini.

La prima serata partirà il 4 febbraio alle 20.40 e proseguirà fino all’una di notte. Saliranno sul palco 12 dei 24 cantanti big in gara, 4 Nuove Proposte e tanti ospiti.

Sanremo 2020: i cantanti big della prima serata e le Nuove Proposte

Sono stati comunicati i nomi dei 12 cantanti big che si esibiranno sul palco dell’Ariston durante la prima serata. Non è però ancora stata svelata la scaletta che sarà pubblicata domani.

Achille Lauro

Anastasio

Bugo e Morgan

Diodato

Elodie

Irene Grandi

Raphael Gualazzi

Marco Masini

Rita Pavone

Riki

Le Vibrazioni

Alberto Urso

Durante la prima serata il pubblico ascolterà anche 4 delle 8 Nuove Proposte. Fadi, Tecla Insolia, Leo Gassmann, Eugenio in Via di Gioia. Anche per loro l’ordine sarà pubblicato domani.

Sanremo 2020: gli ospiti della prime serata

Amadeus ha promesso un’edizione “imperdibile” del Festival di Sanremo. Sono moltissime le sorprese che il conduttore ha in serbo e alcune chicche saranno già sfoggiate durante la prima serata. Gli ospiti che vedremo sul palco dell’Ariston il 4 febbraio sono Al Bano e Romina, che presenteranno un brano inedito. Grande l’attesa anche per gli attori del cast di Gabriele Muccino, “Gli anni più belli”. Tra gli interpreti del film emergerà Emma Marrone che canterà un brano tratto dall’ultimo album “Fortuna” e proseguirà con un Madley dei suoi più grandi successi.

Fiorello e Tiziano Ferro saranno presenti in ogni puntata, in qualità di “mattatori”.

Nella prima serata saliranno sul palco anche Diletta Leotta, scelta da Amadeus come co-conduttrice e valletta e Rula Jebreal, scrittrice e giornalista palestinese, che leggerà un brano contro la violenza sulle donne.