Sanremo 2020, scaletta quarta serata, ordine cantanti e ospiti di venerdì

Sanremo 2020, scaletta e ospiti della quarta serata

Venerdì 7 febbraio Rai Uno trasmetterà la quarta serata del Festival di Sanremo. Tanti gli ospiti attesi. Ecco il programma di questa sera.

Sanremo 2020, nella quarta serata tutti i cantanti big, la sfide delle nuove proposte e tanti ospiti d’eccezione

Amadeus ha promesso una nuova entusiasmante serata, ricca di ospiti d’eccezione. Il palco dell’Ariston è pronto ad accogliere tutti e 24 i cantanti big in gara. Torneranno anche le 4 nuove proposte vincitrici delle precedenti sfide. Fasma, Marco Sentieri, Leo Gassmann e Tecla Insolia si affronteranno due a due nella semifinale.

Accanto al conduttore ci saranno due madrine d’eccezione: Antonella Clerici e Francesca Sofia Novello.

Sanremo 2020, scaletta della quarta serata: l’ordine dei cantanti big

Ecco l’ordine con cui i 24 cantanti big in gara si presenteranno sul palco dell’Ariston questa sera, venerdì 7 febbraio.

Piero Pelù, canzone: Gigante

Elettra Lamborghini, canzone: Musica (e il resto scompare)

Enrico Nigiotti, canzone: Baciami adesso

Levante, canzone: Tikibombom

Pinguini Tattici Nucleari, canzone: Ringo Starr

Tosca, canzone: Ho amato tutto

Francesco Gabbani, canzone: Viceversa

Paolo Jannacci, canzone: Voglio parlarti adesso

Rancore, canzone: Eden

Junior Cally, canzone: No Grazie

Giordana Angi, canzone: Come mia madre

Michele Zarrillo, canzone: Nell’estasi e nel fango io

Irene Grandi, canzone: Finalmente io

Marco Masini, canzone: Il confronto

Rita Pavone, canzone: Niente (Resilienza 74)

Achille Lauro, canzone: Me ne frego

Diodato, canzone: Fai rumore

Le vibrazioni, canzone: Dov’è

Anastasio, canzone: Rosso di rabbia

Elodie, canzone: Andromeda

Bugo e Morgan, canzone: Sincero

Alberto Urso, canzone: Il sole ad est

Riki, canzone: Lo sappiamo entrambi

Raphael Gualazzi, canzone: Carioca

Ospiti quarta serata Sanremo 2020

Amadeus ha in serbo per la quarta serata molti super ospiti. È grande l’attesa per Dua Lipa, Ghali, Gianna Nannini e Johnny Dorelli.

Tornerà sul palco dell’Ariston Fiorello, dopo la pausa della terza serata. Confermato Tiziano Ferro, ospite fisso della 70 edizione del Festival di Sanremo.