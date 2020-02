Sanremo 2020, Tecla data per vincitrice a televoto aperto. Caos. Poi trionfa Gassmann

E se dietro la mancata vittoria di Tecla nella categorie nuove proposte a Sanremo (andata sul filo di lana a Leo Gassman) ci fosse uno scivolone clamoroso dell’account social ufficiale Sanremo Rai? Domanda lecita, visto quello che è accaduto. Rewind: durante la fase del televoto tra Tecla e Gassmann dall’account Twitter di Sanremo viene pubblicato un post in cui si dà come vincitrice Tecla (arrivata seconda). Immediatamente il post viene rimosso.

Ma in Rete si scatena una polemica e si alza un polverone mai visto in questi giorni dove tutto è andato liscio come l’olio. Secondo gli “internauti” quell’errore, che si trasforma in un giallo, potrebbe aver condizionato il televoto da casa. Mistero. In ogni caso si potrebbe trasformare tutto in vero caso. E’ molto strano che nessuna delle maestranze Rai abbia notato lo screenshot che da diversi minuti circola in Rete.

La vittoria va comunque a Leo Gassmann mentre Tecla, con la sua 8 Marzoli, si aggiudica il premio della critica Lucio Dalla. Ma resta il dubbio: perché è stato pubblicato quel post che la dava per vincitrice durante il televoto aperto? Siamo sicuri che questo errore (clamoroso) non possa aver in qualche modo aver avuto effetti sul televoto? Sarebbe bello ascoltare una spiegazione dai piani alti di viale Mazzini, in trasferta nella ridente Sanremo.