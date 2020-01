Sanremo 2020, ecco il vincitore secondo gli scommettitori. Cantanti e canzoni

Festival di Sanremo 2020: chi sarà il vincitore secondo gli scommettitori

La 70esima edizione del festival di Sanremo non è ancora iniziata, ma circolano già rumors sui possibili vincitori. Il pubblico conoscerà i brani in gara solo durante la diretta della kermesse canora, a partire dal 4 febbraio. I giornalisti li hanno invece ascoltati in anteprima e hanno stilato una loro classifica. I bookmakers concordano.

Ecco chi sarà il vincitore di Sanremo 2020 secondo loro.

Sanremo 2020, chi vince secondo gli scommettitori

Il più quotato tra i 24 big in gara a Sanremo 2020 è Anastasio, vincitore di X-Factor. Il giovane cantante è considerato dai giornalisti e dagli scommettitori come la prossima grande scoperta del Festival. La sua vittoria, essendo considerato il favorito dell’edizione, è quella che vale meno in caso di scommessa: 5,5 volte la quota iniziale.

Accanto ad Anastasio emerge un altro vincitore di talent. Si tratta di Alberto Urso che si è classificato al primo posto nella scorsa edizione di Amici. La sua quota vale 6,00. Sul podio infine è presente Giordana Angi, ex compagna di classe e amica del tenore, proposta a 7,00.

Poco più giù nella classifica stilata dagli scommettitori c’è Achille Lauro, il cantante che l’anno scorso ha suscitato numerose polemiche per il brano “Rolls Royce” dal significato ambiguo. Il suo ritorno è tanto atteso quanto quello di Francesco Gabbani. Le loro quote sono identiche: 7,50.

Seguono poi Enrico Nigiotti e Marco Masini proposti a 8,00.

I meno favoriti secondo gli scommettitori sono Morgan in coppia con Bugo, Elettra Lamborghini, Paolo Jannacci e Junior Cally, proposti a 30,00.

Sanremo 2020, chi è il vincitore secondo i bookmakers

A cantare sul palco dell’Ariston, anche quest’anno vi saranno numerosi nomi emersi dai talent, in particolare da Amici di Maria De Filippi.

Ecco l’elenco dei cantanti in gara, con le rispettive quote individuate dagli analisti di Stanleybet.it.

Anastasio 5,50

Alberto Urso 6,00

Giordana Angi 7,00

Francesco Gabbani e Achille Lauro 7,50

Enrico Nigiotti e Marco Masini 8

Elodie 10

Rancore 12

Levante, Piero Pelù, I Pinguini Tattici Nucleari e Gualazzi 15

Zarrillo e Diodato 20

Riki, Vibrazioni e Irende Grandi 25

Junior Cally, Jannacci, Morgan e Bugo, Elettra Lamborghini 30

Festival di Sanremo 2020, i cantanti in gara e le canzoni

Ecco i titoli dei brani dei cantanti big, che ascolteremo nella 70esima edizione del Festival della musica italiana.