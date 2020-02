“Sanremo 70”, primo Festival inclusivo: 15 performer in lingua dei segni "canteranno" le cinque serate in diretta e in onda su canale dedicato RaiPlay.

Sanremo 70” ancora più accessibile rispetto alle precedenti edizioni, il primo Festival veramente inclusivo nella storia della Rai. Rai Pubblica Utilità ha potenziato infatti le attività di comunicazione intra-linguistica per sordi e ciechi per rendere pienamente fruibile il Festival di Sanremo, aggiungendo agli ormai consolidati sottotitoli, l’audio-descrizione in diretta e l’interpretazione in lingua dei segni italiana (LIS) dell’intera manifestazione.

Per la prima volta in assoluto, le cinque serate del Festival saranno segnate in diretta nella lingua dei segni italiana e andranno in onda su un canale dedicato di RaiPlay, come conferma l'approfondimento di AskaNews.

In contemporanea con il Teatro Ariston, nello studio 4 di via Teulada, in un contesto virtuale in perfetta coerenza e continuità con la realtà vera del palco dell’Ariston, 15 performer appositamente selezionati da Rai Casting, di cui 3 sordi, interpreteranno in LIS tutti i brani delle 5 serate, compresi gli ospiti musicali. I performer selezionati hanno un’età media inferiore ai 30 anni, in grado di attrarre e catturare l’attenzione di un pubblico giovane, anche grazie alle loro specifiche capacità artistiche. Accanto a loro, gli interpreti che normalmente collaborano con Rai per la traduzione in LIS dei tg, seguiranno invece la conduzione, e tutti i segmenti non artistici del programma.

Per la prima volta nella storia del Servizio pubblico, gli audiodescrittori e speaker della Rai consentiranno a tutti i ciechi e ipovedenti la totale fruibilità del Festival, descrivendone la manifestazione in diretta, avvalendosi di un lavoro preparatorio che prevede un accurato studio di ogni dettaglio della location, della scenografia, dei costumi, dei personaggi e della scaletta del programma. L’audiodescrizione sarà attiva sul canale digitale terrestre, a darne notizia è il portale AskaNews.

Tutte e cinque le serate saranno interamente sottotitolate, in diretta dallo studio di produzione sottotitoli di Saxa Rubra. La messa in onda in diretta dei sottotitoli preparati si avvarrà dell’ausilio dei consulenti musicali, al fine di garantire una fedele sincronia tra sottotitolo e musicalità del singolo brano.