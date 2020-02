Sanremo, Amadeus e Fiorello dicono no al bis? La Rai ha già un altro nome

Sanremo, la Rai ha già il nome del conduttore del prossimo Festival-SANREMO NEWS

Squadra che vince non si cambia. Questo motto lo conosce bene la Rai che, a poche ore dalla conclusione del Festival di Sanremo 2020, ha già pensato a chi condurrà la 71esima edizione, quella dell’anno prossimo.

Il successo strepitoso ottenuto dalla coppia Amadeus-Fiorello ha portato i dirigenti a proporre un bis. Qualora i due rifiutassero, ci sarebbe già il nome del successore.

Sanremo: Fiorello dice no, Amadeus ci pensa. Emerge il nome del possibile successore

11,4 milioni di telespettatori e uno share del 60,6%. Questi gli strepitosi dati degli ascolti tv della finale di Sanremo 2020.

Di fronte a questi numeri, la Rai non poteva non riconfermare l’accoppiata vincente, Amadeus-Fiorello.

“Per me, sarebbe auspicabile un Sanremo bis per Amadeus e Fiorello” ha esclamato Stefano Coletta durante la conferenza stampa di domenica. “Dobbiamo parlarne con l'ad che ringrazio perché, ogni giorno, mi ha espresso grande stima”.

L’entusiasmo dei dirigenti è però subito stato frenato dalle inaspettate risposte dei due amici.

Fiorello ha scherzosamente affermato in un’intervista al Corriere della Sera: “Non posso, ho un appuntamento dal podologo”. Si tratta di una battuta che però sembra nascondere una verità: un bel no. Amadeus è stato meno risoluto, ma non ha confermato. Il conduttore ha spiegato di doversi prendere del tempo per pensare, ritenendo che ora sia troppo presto per decidere.

Chi condurrà Sanremo nel 2021? Il clamoroso nome del successore di Amadeus

Nel caso i cui Amadeus dovesse rifiutare, la Rai avrebbe già un nome. Si tratta Alessandro Cattelan, come ha anticipato Coletta. “Alessandro Cattelan? È un conduttore interessante, avrebbe un codice innovativo per la Rai. Lo osserviamo”.