Sanremo, dal Codacons un esposto all'Antitrust contro "televoto umiliato"

La classifica finale di Sanremo 2019 finisce sul tavolo dell'Antitrust. Il Codacons depositera' domani un formale esposto all'Autorita' per la concorrenza denunciando "il meccanismo di voto dell'ultima serata del Festival, che ha di fatto annullato le preferenze espresse dal pubblico con possibile danno economico per i cittadini". Nella finale "il cantante Ultimo - ricorda il Codacons - e' risultato essere il piu' votato dal televoto, ottenendo il 46,5% dei voti del pubblico, addirittura 30 voti percentuali in piu' rispetto al vincitore Mahmood, che ha ottenuto solo il 14,1% delle preferenze. Nonostante tali numeri schiaccianti, il voto della sala stampa e della giuria d'onore ha ribaltato la classifica del televoto, assegnando la vittoria a Mahmood". "Ma cosi' facendo - sottolinea il Codacons - il voto del pubblico da casa e' stato di fatto annullato e umiliato, con conseguenze enormi sul fronte economico, considerato che i telespettatori hanno speso soldi attraverso il televoto, un televoto reso inutile dalle decisioni delle altre giurie. Il meccanismo delle votazioni, quindi, sembra aver arrecato un danno a quegli utenti che da casa hanno espresso la propria preferenza (a pagamento) e potrebbe addirittura realizzare la fattispecie di pratica commerciale scorretta".

Sanremo: Gelmini (FI), bene Baglioni. Solo televoto

"Baglioni: 'Festival vuole essere popolare? Allora solo televoto". Approvo la proposta. Sanremo 2019". Lo scrive su twitter Mariastella Gelmini, presidente dei deputati di Forza Italia.

Sanremo: Baglioni, troppa mescolanza, o decide televoto o giuria

La mescolanza di giudizi - televoto, giuria di qualita', giuria demoscopica, giuria sala stampa - rischia di essere "discutibile", quindi "o si sceglie una linea o l'altra, altrimenti si rischia di avere elementi molto discordanti. Ed e' un po' lo specchio della societa'..". E se il Festival vuol essere una manifestazione popolare, "dovrebbe essere gestito solo dal televoto. La giuria d'onore o degli esperti o qualita' e' qualcosa di televisivo, pensano che mettendo piu' facce televisive le cose vadano meglio". Lo ha detto Claudio Baglioni nella conferenza stampa finale del Festival di Sanremo, ipotizzando alcune novita' che potrebbero essere introdotte. Va anche pero' rilevato - ha aggiunto - che "qualunque direttore artistico si ritrova con una serie di passaggi ormai acquisiti e difficili da rimuovere, un po' per paura.. Ad esempio mi e' stato detto che togliendo la possibilita' di voto alla sala stampa si teme che possa suscitare un elemento di ritorno di clima ostile". In proposito e' stata immediata la replica della sala stampa, rassicurando che cosi' non e' ne' deve essere, e la riprova sta nel fatto che fino a qualche anno fa i giornalisti accreditati votavano fino ala serata del giovedi', quindi non concorrevano a determinare l'esito finale del voto.