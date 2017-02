Sanremo, Costanzo: bacio tra Maria De Filippi e Williams cavalcato dai media

Sanremo, Costanzo: bacio tra Maria De Filippi e Williams cavalcata dai media



"Mi auguro che questi imitatori crescendo facciano il mio lavoro e io così mi riposo". Così Maurizio Costanzo commenta a Pomeriggio Cinque, programma di Canale 5 condotto da Barbara D'Urso, il Festival di Sanremo che ha visto come conduttrice sua moglie Maria De Filippi. Costanzo ha parlato dei suoi imitatori, tra cui Nicola Savino che "ha apprezzato molto" e anche degli abiti di De Filippi "molto belli, di uno stilista francese". Lo storico presentatore poi ha infine parlato anche del bacio di Robbie Williams. "E' stata una cosa cavalcata dai giornalisti, hanno creato una polemica da una cosa futile".



Robbie Williams bacia la De Filippi a Sanremo, Maurizio Costanzo: “Polemica su una stronzata”



Maurizio Costanzo domenica pomeriggio a L'Arena di Giletti, era stato più diretto sul tema. "Si faccia pure polemica, ma in questo caso la si fa su una stronzata - aveva detto Costanzo -. Se Maria dovesse rifare Sanremo le chiederò di dare schiaffi, sarà un'altra stronzata ma lo si fa. Fastidio? Ma che fastidio vuoi che mia dia Robbie che dà un bacio sul palco... Non me ne frega niente di Robbie, niente. Vivo con Maria da 25 anni, quanto me ne può fregare di meno di un bacio di Robbie Williams sul palco? Ne vogliamo parlare?".