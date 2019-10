Sanremo Giovani 2019, Patrizio Santo va in finale

PATRIZIO SANTO TRA I FINALISTI DI SANREMO GIOVANI

Patrizio Santo è tra i 65 artisti (su più di 840 iscritti) che hanno superato la prima selezione di Sanremo Giovani 2019.

Quindi il 3 novembre l'artista pescarese porterà la sua “L'estate a dicembre” alle audizioni al Teatro delle Vittorie di Roma, esibendosi di fronte alla Commissione Musicale presieduta da Amadeus (in veste di direttore artistico) e composta da Claudio Fasulo, Gianmarco Mazzi, Massimo Martelli e Leonardo De Amicis.

Qui verranno scelti i venti artisti che parteciperanno poi a “Italia si”, programma del sabato pomeriggio condotto da Marco Liorni.

Tra di loro ne rimarranno dieci, che si esibiranno il 19 dicembre su Raiuno per conquistare uno dei 5 posti che garantiranno l’accesso al Festival di Sanremo 2020 categoria Nuove Proposte.

In questi giorni Patrizio Santo è in radio e nei Digital Store con il suo nuovo singolo “Milady” (uscito per la

Ondesonore Records), che vanta il featuring con il rapper americano Mic Champion.

Questa collaborazione è nata sui Social con una stima reciproca nell’ascolto dei loro brani fino a portarli alla creazione di un singolo dal sapore internazionale.

Le riprese del videoclip sono state girate tra la Florida e l’Italia, nonostante la grande distanza geografica, i due artisti hanno amalgamato i loro diversi stili e le loro culture musicali creando un sound unico nel suo genere.

Patrizio Santo è reduce da un altro importante featuring con Luca Abete l’inviato di Striscia La Notizia con la

canzone “Non ci ferma nessuno” grazie alla quale sono stati donati 10.000 pasti completi al Banco Alimentare.

La canzone è diventata la colonna sonora della campagna sociale motivazionale ideata dallo stesso Luca Abete giunta quest’anno alla quinta edizione.

La scorsa estate Patrizio è stato tra i protagonisti del Deejay on Stage a Riccione nel contest per emergenti con il suo brano “Ancora”.

Il suo primo album è quasi pronto… sui Social Patrizio ha una ricca Fanbase che lo segue e con la quale interagisce quotidianamente. C’è tanta energia positiva con l’obiettivo di trasmettere emozioni e costruire un lungo filo costante.

GUARDA IL VIDEOCLIP DI MILADY

https://www.youtube.com/watch?v=sjSYNoMYntI&feature=youtu.be

