Sanremo, Maurizio Crozza ospite fisso del Festival: "Copertina stile Ballarò"

Sanremo, Maurizio Crozza ospite fisso del Festival



Maurizio Crozza ospite fisso del Festival di Sanremo. Lo ha annunciato il conduttore Carlo Conti durante gli ascolti in anteprima delle 22 canzoni in gara per i Big.



Maurizio Crozza al Festival di Sanremo. Carlo Conti: "Farà la video copertina in stile Ballarò"



"Tutte le sere al Festival ci sarà la copertina di Maurizio Crozza. Non in testa, ogni sera in un momento diverso, ma comunque in diretta per prendere spunto da quel che accade durante la serata", ha annunciato Conti. "Maurizio apparira' in video, secondo lo stile della 'copertina' reso celebre dai tempi di 'Ballaro'' - ha spiegato Conti - Dove sara' Crozza e' un segreto".



Festival di Sanremo. Crozza e non solo. Cortellesi e Albandese la prima sera



La prima sera ci saranno anche Paola Cortellesi e Antonio Albanese. Alla domanda sulle voci di un possibile arrivo di Stevie Wonder, Carlo Conti ha replicato con l'ormai abituale "magari!". Quanto a un suo ritorno alla conduzione del festival, la risposta e' stata: "magari tra cent'anni. I record di continuita' a Sanremo devono rimanere patrimonio di Pippo Baudo".