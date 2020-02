Sanremo - Vincitore comparso prima su SkyTg24. 'Era uno dei 3 titoli pronti'

SANREMO 2020: SKY, PER ERRORE PUBBLICATO UNO DEI TRE TITOLI PRONTI

SkyTg24, attraverso l'inviato a Sanremo, Alessio Viola, ha comunicato che "per errore" la notizia del vincitore di Sanremo è stata pubblicata prima del verdetto.

"Nessuna notizia sul vincitore era arrivata in anticipo a Sky ma erano stati preparati i tre titoli con i nomi dei tre finalisti, per essere pronti al momento dell'annuncio, e per errore uno dei tre, quello con la notizia della vittoria di Diodato, è stato trasmesso".

La scritta "Festival di Sanremo, vince Diodato" era apparsa poco dopo l'annuncio della chiusura del televoto sulla Rai tra le ultim'ora che scorrono sotto lo schermo di SkyTg24

Dopo che la notizia è comparsa su Sky, è rapidamente rimbalzata anche sui social. Poco dopo, il canale all news di Sky ha tolto il titolo in attesa del verdetto Rai.