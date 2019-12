Sanremo Young va in pensione, la Rai cancella il talent della Clerici

Bye bye Sanremo Young. Adesso Rai1 perde il programma - talent condotto da Antonella Clerici. Cancellato. Rebus sui motivi. Ma la notizia, a quanto pare, ha creato un po’ di scompiglio in viale Mazzini.

La prima edizione di Sanremo Young è stata vinta da Elena Manuele con il 60,95% dei voti, la seconda da Tecla Insolia con il 50,09%. Ed anche la concorrente che ha vinto X Factor, solo qualche giorno fa, Sofia Tornambene in arte Kimono), ha partecipato nel 2019 a Sanremo Young. Insomma, quel programma di Rai1 ha “sfornato” talenti. Ed ora, così giovane, va definitivamente in pensione. Un colpo anche per la Clerici (grande professionista, da sempre fedele alla Rai) che perde il suo talent.

Il cavallo di viale Mazzini scalpita. Si agita. Restano poco chiari i motivi della cancellazione di questo talent, molto amato dai giovani e che ha sempre portato a casa ascolti altissimi.