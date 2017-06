Sarah Nile, lato B e decolleté. Sexy addio al nubilato per l'ex GF



Sarah Nile in barca e vela con le amiche. L'ex Gf ha pubblicato due video pubblicati sul suo profilo Instagram in cui si rilassa nel suo addio al nubilato. Una Sarah Nile che mostra decolleté e regala un balletto sexy con lato B in bella vista.



SARAH NILE, NOZZE IL 17 GIUGNO CON IL FIDANZATO PIERLUIGI MONTUORO



Sarah Nile è vicina al matrimonio con l'imprenditore napoletano Pierluigi Montuoro. “Mi sposo!”, aveva annunciato poche settimane fa. “Il 17 giugno – le parole dell'ex gieffina a “Vero” - Ho trovato l'uomo della mia vita e non me lo lascio scappare! L'ho capito dal senso di pace interiore che mi trasmette”. E ancora: “Siamo presi da molti impegni, ma ce la stiamo mettendo tutta: Il matrimonio è il giorno più bello, organizzarlo è impegnativo sotto diversi punti di vista - sentimentale, fisico, economico, psicologico - e ti porta via tanto tempo, ma sono momenti meravigliosi. Io e il mio compagno ci stiamo mettendo passione e amore. Sarà un matrimonio spettacolare, tutti resteranno a bocca aperta”.