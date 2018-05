Saturday Night Live ospiti: Ale e Franz, Gigi D'Alessio e... VIDEO

Penultimo appuntamento con Saturday Night Live domani, sabato 5 maggio alle 21.00 su TV8 (tasto 8 del telecomando), con: Ale e Franz, Daniele Bossari, Gigi D’Alessio, Noemi e Ilenia Pastorelli.

Alla guida dello show il mattatore Claudio Bisio, coadiuvato dai 7 comici del cast fisso: Francesco Arienzo, Alessandro Betti, Mirko Darar, Annagaia Marchioro, Mary Sarnataro, i Trejolie e Marta Zoboli.

Ad aprire la puntata arriva la premiata coppia di comici Ale e Franz, ma con un terzo incomodo: l’artista napoletano Gigi D'Alessio. Anche Claudio Bisio si ritrova a fare il terzo incomodo in un goffo tentativo di sedurre la cantautrice Noemi.

Ale e Franz non mancheranno di far sentire la loro opinione contro la sperimentazione dei cosmetici sugli animali, tanto da trovare un metodo decisamente…più umano! E ancora, spazio ad esilaranti parodie di C’è posta per te e Pomeriggio 5 con ospite Daniele Bossari nei panni del principe azzurro delle favole. Invece, nell’appuntamento fisso con l’irriverente Tg di satira Weekend Update, ci sarà spazio per un grande scoop: scoprire dove abita l’attrice Ilenia Pastorelli.



Guarda la clip con Ilenia Pastorelli

Infine Bisio in versione Sguburra duetta in napoletano con Gigi D'Alessio. E poi un nuovo contributo video de il Terzo Segreto di Satira con un nuovo episodio di Sguburra: la serie che racconta l’incontro e le incomprensioni linguistiche tra la criminalità romana di Mafia Capitale (Suburra) e Gomorra. Oltre a Claudio Bisio e al cast, a interpretare i componenti delle bande rivali ci sono gli attori Fortunato Cerlino, Cristina Donadio, Ricky Memphis e Francesco Pannofino.

La colonna sonora della serata è firmata dall’orchestra della Tom’s Family, capitanata da un frontman d’eccezione, Rocco Tanica.

Saturday Night Live è un programma prodotto da FTM Entertainment, scritto da Claudio Bisio, Andrea Boin, Gianluca Bomprezzi, Paolo Cananzi, Carmelo La Rocca, Adriano Roncari Marzio Rossi, Marco Terenzi e Beatrice Valsecchi. La Regia è di Luigi Antonini, le luci di Ivan Pierri.

TV8 è il canale televisivo generalista nazionale in chiaro entrato a far parte del gruppo Sky il 31 luglio 2015. Posizionato al numero 8 dell’LCN del digitale terrestre, TV8 propone una programmazione generalista, con il meglio dei programmi di intrattenimento italiani ed internazionali, dai talent show al factual entertainment, importanti finestre free di diritti sportivi, il cinema, l’informazione di Sky TG24, e le grandi produzioni originali. TV8 è guidato da Antonella d’Errico, Senior Director Sky Terrestrial Channels.