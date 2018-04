Saturday Night Live quarta puntata: Vialli, Max Gazzè, Claudia Gerini e...

Tanta ironia e divertimento nel quarto appuntamento di Saturday Night Live in onda domani, sabato 28 aprile alle 21.00 su TV8 (tasto 8 del telecomando), insieme ad un grande parterre di ospiti: Angela Finocchiaro, Max Gazzè, Claudia Gerini, Lino Guanciale, i Maneskin e Gianluca Vialli.

Alla guida dello show il mattatore Claudio Bisio, coadiuvato dai 7 comici del cast fisso: Francesco Arienzo, Alessandro Betti, Mirko Darar, Annagaia Marchioro, Mary Sarnataro, i Trejolie e Marta Zoboli.

Il cantautore Max Gazzè è il protagonista dell’esilarante quiz “Chi Gazz è”: il concorrente Francesco Arienzo riuscirà ad indentificarlo tra i suoi sosia? I Maneskin, invece, saranno gli altri ospiti musicali della serata e si esibiranno con il loro singolo “Morirò da re”.



Anche l’attrice Angela Finocchiaro si troverà alle prese con un quiz show, nei panni di una simpatica concorrente: sarà in grado di indovinare la parola misteriosa di una surreale “Ghigliottina”?

E, ancora, la puntata prosegue con un tagliente sketch sull’introduzione delle armi nelle aule americane: Claudia Gerini dovrà interpretare l’ineditoruolo di un’insegnante sopra le righe in una scuola degli Stati Uniti. Mentre l’attore Lino Guanciale sarà al centro di un esperimento: in un esilarante sketch sarà clonato. Ma il tentativo non andrà esattamente a buon fine… E per concludere il campione Gianluca Vialli sarà l’elemento sorpresa della quarta puntata di SNL per un colpo di scena “in zona cesarini”.

Tra gli appuntamenti fissi non mancherà il famigerato Tg di satira Weekend Update: Vialli ripercorrerà alcune particolari news sportive insieme a Bisio. Mentre Guanciale sarà alle prese con un’intervistatrice poco professionale…

Tornano gli esilaranti contributi video de il Terzo Segreto di Satira con un nuovo episodio di Sguburra, la serie che racconta l’incontro e le incomprensioni linguistiche tra la criminalità romana di Mafia Capitale (Suburra) e Gomorra. Oltre a Claudio Bisio e al cast, a interpretare i componenti delle bande rivali ci sono gli attori Fortunato Cerlino, Cristina Donadio, Ricky Memphis e Francesco Pannofino.

La colonna sonora della serata è firmata dall’orchestra della Tom’s Family, capitanata da un frontman d’eccezione, Rocco Tanica.

Saturday Night Live è un programma prodotto da FTM Entertainment, scritto da Claudio Bisio, Andrea Boin, Gianluca Bomprezzi, Paolo Cananzi, Carmelo La Rocca, Adriano Roncari Marzio Rossi, Marco Terenzi e Beatrice Valsecchi. La Regia è di Luigi Antonini, le luci di Ivan Pierri.