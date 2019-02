Serena Rossi superstar: dopo Io sono Mia sarà Anna nel seguito di Frozen

Continua il momento magico di Serena Rossi, il cui prodigioso talento ottiene finalmente tutti i riconoscimenti che merita.

Dopo il successo della fiction Io sono Mia, boom di ascolti su Rai1, ecco che l'artista napoletana si appresta a tornare al cinema prestando la voce ad Anna nel seguito del cult Disney Frozen.

Diretto e prodotto dalla squadra creativa premiata con l'Oscar, i registi Jennifer Lee e Chris Buck e il produttore Peter Del Vecho, il sequel Frozen 2 – Il Segreto di Arendelle approderà nelle sale cinematografiche nei prossimi mesi, e la versione italiana vedrà Serena Autieri prestare nuovamente la voce a Elsa, Serena Rossi per l'appunto ad Anna, Enrico Brignano al pupazzo di neve Olaf e Paolo De Santis all'aitante Kristoff.

"I compositori premio Oscar Kristen Anderson-Lopez e Robert Lopez" leggiamo nel comunicato stampa ufficiale, "firmano la colonna sonora di questo nuovo capitolo dell’avventura iniziata nel 2013 con il successo mondiale Frozen – Il Regno di Ghiaccio. Il film, vincitore di due Oscar per il Miglior Film d’Animazione e per la Miglior Canzone Originale (“Let It Go”/“All’Alba Sorgerò”), è ancora oggi il maggior incasso mondiale di tutti i tempi per un lungometraggio d’animazione".

Grazie a Cristiana Caimmi, è possibile vedere in anteprima anche un gustosissimo teaser trailer di Frozen 2 (Clicca qui per vedere il video).