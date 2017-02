Sfera Ebbasta, doppio sold out a Milano e After Party

“SFERA EBBASTA TOUR” Doppio sold out a Milano



Sulla scia dello straordinario successo del 2016 Venerdì 3 e Sabato 4 Marzo il rapper Sfera Ebbasta arriva finalmente a Milano per un imperdibile e doppio appuntamento live, già andato sold out, che chiude il suo “Sfera Ebbasta tour” presso i Magazzini Generali di Via Pietrasanta 16.

Considerato come uno dei migliori rapper della nuova generazione contemporanea italiana e internazionale, Sfera Ebbasta, già soprannominato King della Trap music italiana, durante il suo “Sfera Ebbasta tour” proporrà dal vivo tutti i brani tratti dal suo ultimo omonimo album, uscito lo scorso 9 Settembre su etichetta Universal/Def Jam e che ha già scalato ogni classifica.

Da “Notti” a “Equilibrio”, “Balengiaca” sino a “Figli di Papà”, “BRNBQ” e “Visiera a Becco” l’album, appena stato certificato disco d’oro dalla FIMI, include inoltre “Cartine Cartier”, unica traccia all’interno dell’intero lavoro che presenta un featuring, quello con il noto rapper francese SCH.

"La dimensione live è quella che preferisco– dichiara Sfera Ebbasta – mi permette di entrare in contato diretto con il mio pubblico. Con il supporto dell’organizzazione diretta da Thaurus Live abbiamo in riservo tante sorprese e special guest che sul palco dei Magazzini si alterneranno sul palco, insieme a me e al producer Charlie Charles, dando vita ad un vero e proprio show.”

Grazie ad un sound magnetico ed ammaliatore in grado di catturare sin dal primo ascolto, Sfera Ebbasta, in questa nuova dimensione live, sarà pronto a stupire il grande pubblico con numerosi effetti speciali. Accanto ai brani del suo ultimo lavoro, l’artista, durante le sue performance dal vivo, riproporrà al contempo i successi che hanno segnato definitivamente l’inizio della sua carriera musicale: da “XDVR”, brano che ha prestato il titolo al suo primo progetto in freedownload, sino a “Panette”, Rapina”, “Mercedes Nero”, “Più forte”, “Brutti Sogni” e “Blunt & Sprite”, non mancherà inoltre l’occasione di riascoltare “Ciny”, inno alle proprie origini che lo ha reso noto in tutto il Paese, oltrepassando le problematiche intrinseche al quartiere e dimostrando come nella vita tutto sia possibile ed ognuno sia artefice del proprio destino.

Dallo scorso Dicembre è inoltre disponibile il cofanetto “Sfera Ebbasta - Special Box” contenente l’album omonimo Sfera Ebbasta e per la prima volta, in formato fisico, anche lo street album “XDVR” in versione reloaded, che nel 2015 lo ha fatto conoscere al pubblico.

L’intero tour è stato ideato e organizzato da Thaurus nota agenzia di booking e management di riferimento nel panorama rap italiano.



SFERA EBBASTA “THE OFFICIAL AFTER PARTY”



Dopo il grande successo della doppia data sold out di Sfera Ebbasta il prossimo Sabato 4 Marzo, a grande richiesta, la serata ai Magazzini Generali di Via Pietrasanta 16 proseguirà con l’esplosivo “Sfera Ebbasta official After party “, un esclusivo e lungo after show party, organizzato in collaborazione con MollaMi, che accenderà l’anima di tutti gli irriducibili del party sino alle prime luci del mattino.

In seguito al live, a partire dalle ore 23:00, Il noto rapper milanese si prepara così a celebrare in grande stile la chiusura ufficiale del suo fortunato “Sfera Ebbasta Tour”, festeggiando fino a tarda notte e insieme al suo pubblico gli importanti risultati raggiunti in quest’ultimo anno.

Lo special aftershow party darà infatti la possibilità a tutti i fan che non hanno trovato i biglietti per assistere ai live di partecipare ad uno show davvero unico in presenza del loro idolo.

I biglietti per partecipare all’evento sono già disponibili in prevendita o acquistabili direttamente in loco.

L’ingresso all’aftershow è di 15 € in prevendita inclusa una consumazione.

Apertura porte ore 23:00