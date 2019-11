Sfera Ebbasta fa pace con Suraci. Chiusa la polemica di X-Factor

Pace arrivata. La musica unisce tutti. Sempre. E lo sa bene Sfera Ebbasta, che due sere fa in diretta ad X Factor ha attaccato duramente Radio Zeta, sorella di RTL102.5. Poi sono arrivate le sue scuse in diretta, ma ieri sera il rapper ha voluto incontrare il patron Lorenzo Suraci per stringergli la mano e chiedere scusa di persona. Tra l’altro, Suraci ha invitato il rapper negli studi di radio Zeta (dov’era già stato lo scorso anno). Sfera ha accettato. La soffiata della cena di Suraci, che era con Gigi D’Alessio ed altri speaker di RTL102.5, potrebbe essere arrivata da qualcuno vicino al rapper. Che aveva manifestato da subito, dopo la gaffe, la volontà di rimediare.