Sfera Ebbasta RockStar tour 2018, triplica a Milano

Il successo di Sfera Ebbasta e dello Sfera ebbastar Rockstar tour 2018 non arresta a fermarsi e triplica a Milano con un nuovo live. Dopo il sold out già annunciato della prima data milanese, anche la seconda data al Fabrique del 27 aprile registra sold out in meno di 48 ore, costringendo gli organizzatori ad aggiungere a grande richiesta un ulteriore terza data live per Domenica 29 Aprile.

Considerato come uno dei migliori rapper della nuova scena contemporanea italiana e internazionale, Sfera Ebbasta, vero King della Trap music all’italiana, è il fenomeno musicale del momento con oltre un milione e deuecento mila follower solo su Instagram. Il primo artista italiano ad aver conquistato record di plays streaming del mondo su Spotify. Tutte le undici canzoni contenute nel suo nuovo album, "Rockstar", sono infatti ai primi posti della classifica italiana di Spotify, e sette di queste hanno registrato il record di ascolti assoluti in una sola giornata. I brani “Rockstar” e“Cupido” sono inoltre entrati nella Viral 100 globale di Spotify.

Durante lo “Sfera Ebbasta RockStar tour”, il rapper proporrà dal vivo tutti i brani tratti dal nuovo album d’inediti RockStar (Universal/Def Jam), senza dimenticare inoltre i maggiori successi che hanno segnato definitivamente l’inizio della sua carriera, consacrandolo come idolo rap tra i più apprezzati della nuova generazione.

Il caso discografico di Sfera e il suo personale percorso è stato anche protagonista del progetto editoriale “Zero”, prima e vera autobiografia del rapper.

Le prevendite dello Sfera Ebbasta - RockStar tour 2018, in partenza il prossimo 7 Aprile dal Vox Club di Nonantola per proseguire neI Live club più prestigiosi della penisola italiana, sono disponibili su www.ticketone.it al seguente link https://goo.gl/zaTnqH

L’intero tour è ideato e organizzato da Thaurus Live, nota agenzia di booking e management di riferimento nel panorama rap italiano.

Rtl 102.5 è media partner ufficiale dello “Sfera Ebbasta RockStar tour 2018”

CALENDARIO DELLO SFERA EBBASTA - “ROCKSTAR TOUR 2018 “ :

07/04 - NONANTOLA (MO) - Vox Club

14/04 - SENIGALLIA (AN) - Mamamia

21/04 - FIRENZE - Viper Theatre

24/04 - MODUGNO (BA) - Demodè

27/04 - MILANO - Fabrique - SOLD OUT

28/04 - MILANO - Fabrique - SOLD OUT

29/04 - MILANO - Fabrique -NUOVA DATA

04/05 - ROMA - Orion

05/05 - BOLOGNA - Estragon

12/05 - PADOVA - Gran Teatro Geox

19/05 - VENARIA (TO) - Teatro Della Concordia

26/05 - NAPOLI – Arenile

CANALI UFFICIALI DELL'ARTISTA :

SITO UFFICIALE: www.sferaebbasta.net

FACEBOOK: facebook.com/sferaebbastaofficial

CANALE VEVO: www.youtube.com/user/SferaEbbastaVEVO

CANALI UFFICIALI THAURUS :

SITO UFFICIALE: www.thaurus.it

FACEBOOK: facebook.com/thaurusmusic