Shannen Doherty: cancro in remissione. SHANNEN DOHERTY CANCRO, LA SITUAZIONE



Shannen Doherty seduta per terra con una tuta nera e scarpe grigie e rosa. Il volto coperto dalle braccia e dalla visiera del berretto. E' la foto che l'attrice ex Beverly Hills 90210 e Streghe usa per raccontare su Instagram il suo cancro in remissione.



SHANNEN DOHERTY: "CANCRO IN REMISSIONE". IL POST



"Momenti. Capitano. Che cosa significa remissione? Ho sentito quella parola e non ho idea di come reagire. Buone notizie? Sì. Che mi sopraffanno. Sì. Ora altra attesa. Come ogni membro della "famiglia del cancro" sa, il prossimo quinquennio è cruciale. Le recidive capitano di continuo. Molti di voi hanno condiviso quella storia con me. Così, con il cuore certamente più leggero, aspetto. Intanto, decisioni. La ricostruzione che richiede molti interventi chirurgici. Decisione sul prendere una pillola per i prossimi cinque anni, che arriva con il suo carico di problemi ed effetti collaterali. Sono fortunata, lo so. Ma per ora... remissione. Non farò altro che respirare."





SHANNEN DOHERTY "CANCER SLAYER"



Shannen Doherty chiude il post con l'hashtag #cancerslayer.