Sharingmusic di Intesa Sanpaolo: la musica di xFactor 12 travolge Milano

Oltre 400 partecipanti hanno assistito oggi allo show live organizzato da Intesa Sanpaolo nella filiale di via Verdi a Milano. Gli artisti di x Factor 12 rimasti in gara hanno presentato i loro inediti e alcuni dei brani eseguiti durante il programma.

Intesa Sanpaolo, partner per il terzo anno consecutivo di x Factor, ha messo a disposizione i propri spazi in una dimensione, desueta per una banca, di intrattenimento e partecipazione. Lo spettacolo dal vivo condotto da Alessandro Cattelan e animato dal corpo di ballo della trasmissione ha offerto ai giovani artisti l’opportunità di esprimere il talento attraverso la musica.

L’appuntamento è parte del progetto Sharingmusic con il quale la Banca intende avvicinare i giovani al mondo del risparmio. Lo ha raccontato ad Affaritaliani.it Andrea Bartolini, Direttore Commerciale Retail Milano e Provincia di Intesa Sanpaolo: “Per il terzo anno consecutivo Intesa Sanpaolo conferma la partnership con x Factor, una partnership che consideriamo strategica per coinvolgere il mondo dei giovani a partire dalla loro passione per la musica. Stasera regaliamo alla città di Milano e ai nostri clienti un evento straordinario replicando quello dello scorso anno che è stato un grande successo. Ci troviamo nella nostra filiale storica di via Verdi, sede di rappresentanza della Banca, per assistere allo show musicale che vedrà protagonisti i ragazzi con il loro sogno di diventare cantanti. Gli artisti in gara a x Factor si esibiranno per la prima volta su un palcoscenico esterno al programma Sky prodotto da Fremantle confrontandosi con i loro i fan”.

Nell’ambito del sostegno al talento e al mondo giovanile, Intesa Sanpaolo ha promosso a condizioni esclusive XME Conto, uno dei cardini dell’offerta commerciale della banca. “Con XME Conto”, ha proseguito Andrea Bartolini parlando ai microfoni di Affaritaliani.it: “abbiamo voluto incontrare la domanda dei ragazzi creando per loro un percorso di avviamento al mondo del risparmio. Da 0 anni in su abbiamo pensato una serie di prodotti che possono seguirli nella loro crescita. Partiamo da XME Conto APP che sostituisce il vecchio libretto di risparmio. Con XME i ragazzi hanno a disposizione un iban che potranno conservare per tutta la vita. Il conto è gratuito e non richiede nemmeno l’imposta di bollo, totalmente assolta dalla Banca. Inoltre con XME i ragazzi ricevono l’1% di remunerazione; in questo modo entrano in contatto per la prima volta con il mondo del risparmio e iniziano a conoscerlo. Oltre a ciò, anche XME Card, la tesserina per prelevare e acquistare online. E non finisce qui: con Prestito con lode, abbiamo messo a punto un prestito che non viene accordato sulla base del merito creditizio o di garanzie, ma del merito scolastico per poter permettere ai ragazzi di finanziare il proprio percorso di studi, con la possibilità di accedere anche un rimborso alla conclusione degli stessi. Per finire, siamo alla vigilia del lancio di nuovi prodotti relativi alla capacità di stimolare il risparmio e di avere un rapporto sereno con la banca”.

Tanti sono i vantaggi extrabancari ai quali accedere con XME Conto, grazie a partnership con aziende leader di vari settori come la telefonia e l’intrattenimento. Disponibile nelle filiali Intesa Sanpaolo ma anche online sul sito www.intesasanpaolo.com, XME Conto è gratuito fino ai 30 anni e per i giovani Under 30 l’offerta di conto, carta di debito XME Card, prelievi ATM su altre banche e bonifici online è completamente gratuita. Dal sogno di emergere in campo musicale all’acquisto di una casa, Intesa Sanpaolo si conferma banca di riferimento nel mettere a disposizione gli strumenti più adatti per la realizzazione concreta di un progetto importante.

Sharingmusic di Intesa Sanpaolo: la musica continua

Gli eventi speciali di Intesa Sanpaolo proseguiranno con altri tre concerti dal vivo nelle più belle filiali d’Italia ogni martedì successivo al live insieme agli eliminati delle singole puntate. Dopo Milano, Treviso, Perugia e Novara, la musica live farà tappa a Fabriano il 27 novembre (via Don Riganelli), a Reggio Calabria il 4 dicembre (via Miraglia) e a Roma l’11 dicembre (via del Corso) per giungere alla finalissima del 14 dicembre nella filiale di piazza Cordusio che, quest’anno, ha ospitato per la prima volta i Weekly, gli appuntamenti settimanali con BenjieFede. Ogni venerdì, infatti, proprio in Cordusio, i conduttori dell’X Factor Daily registrano alle 16.30 una puntata speciale a cui i fan possono partecipare registrandosi su palco.it che va in onda su Sky il sabato pomeriggio.