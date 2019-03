She's Talk in Rome mercoledì 13 marzo al Formiche LAB di Roma

She’s Mercedes, l’inspiration platform della Stella che punta dritta al cuore dell’universo femminile, lancia She’s Talk in Rome, una nuova iniziativa per dar voce alle ‘ricette’ delle donne. Una serie di incontri, moderati dalla scrittrice e giornalista Camilla Baresani, animati dalle storie e le esperienze di tre donne molto diverse tra loro. Filo conduttore del primo appuntamento, in programma il 13 marzo al Formiche LAB di Roma, il punto di equilibrio tra lavoro e vita privata. Un tema di grande attualità su cui si confronteranno donne con esperienze e storie personali molto diverse tra loro, tra cui Daria Braga, direttrice Fondazione Laureus Italia Onlus e l’attrice e giornalista Antonella Ferrari. La ricetta è anche l’elemento che unisce She’s Talk in Rome e Davide Oldani, chef stellato e brand ambassador di Mercedes-Benz Italia, che presenterà il suo libro ‘Le D’Onne lo sanno’ e la ricetta dedicata al Talk: ‘She’s balance’.

“È sempre più difficile trovare il giusto bilanciamento tra la sfera professionale e quella privata”, ha dichiarato Mirco Scarchilli Responsabile Marketing Communication Experience di Mercedes-Benz Italia. “In questo primo appuntamento con She’s Talk in Rome siamo andati alla ricerca del ‘punto di equilibrio’ e abbiamo chiesto a tre donne, professionalmente affermate, di condividere la propria ricetta. Condividere storie ed esperienze rappresenta, infatti, un elemento strategico del concept She’s Mercedes, che rafforza e alimenta una community in costante crescita.”

Tra i protagonisti di She’s Talk in Rome, lo chef Davide Oldani, brand ambassador della Stella che, in occasione dell’evento presenterà il suo libro ‘Le D’Onne lo sanno’ e ‘She’s balance’, la pietanza ispirata al Talk.

“Come nella vita, anche in un piatto, il ‘balance’ si crea grazie al contrasto”, ha dichiarato Davide Oldani raccontando la ricetta dedicata al Talk. “L’equilibrio perfetto vive attraverso l’alternanza tra dolce e salato, elementi morbidi e croccanti, sapori acidi e basici che si intervallano tra caldo e freddo.”

