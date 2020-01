Silvia Provvedi ‘incinta': la ex di Fabrizio Corona è al 'quinto mese'

Silvia Provvedi incinta: l’annuncio di Chi. Lei e il fidanzato Giorgio De Stefano “al settimo cielo”

Silvia Provvedi è incinta. Lo annuncia Chi nelle Chicche di gossip. “Clamoroso, Silvia Provvedi è in dolce attesa al quinto mese di gravidanza. Nell’ultimo periodo ha scelto il basso profilo per godersi la lieta novella. Al settimo cielo il fidanzato Giorgio De Stefano, con il quale si frequenta da due anni. La coppia già pensa alle nozze, e adesso sogna una femminuccia”.

Silvia Provvedi incinta: l’ex di Fabrizio Corona aspetta un bambino

Silvia, sorella di Giulia del gruppo Le Donatella, aspetta il suo primo figlio. La Provvedi è stata per lungo tempo al centro dei riflettori per la burrascosa storia d’amore con Fabrizio Corona. La cantante è stata accanto all’ex re dei paparazzi durante la permanenza in carcere, ma quando lui è uscito qualcosa non ha più funzionato.

L’ultimo chiarimento fra i due è avvenuto durante la partecipazione de Le Donatella al Grande Fratello. In quell’occasione Silvia Provvedi ha messo definitivamente un punto alla sua storia d’amore complicata con Fabrizio Corona.

Silvia Provvedi incinta: ha conosciuto Giorgio De Stefano prima di entrare nella casa del Grande Fratello

“Lui è una persona speciale per me, l’ho conosciuto prima di entrare nella Casa e mi ha rapito il cuore. È una persona con dei valori, dei principi. Sto vivendo un bel momento” aveva raccontato Silvia, parlando del suo fidanzato.