Silvia Provvedi incinta: le prime foto col pancione

Silvia provvedi incinta festeggia con il fidanzato Giorgio De Stefano e la sorella gemella Giulia. LE PRIME FOTO COL PANCIONE

Il settimanale Chi pubblica in esclusiva sul numero in edicola da mercoledì 22 gennaio le prime immagini di Silvia Provvedi incinta di cinque mesi mentre festeggia in un ristorante di Milano con il compagno Giorgio De Stefano e la sorella gemella Giulia. Il lieto evento è previsto per i primi di giugno e Silvia spera che sia una femmina. Subito dopo la nascita la coppia vorrebbe sposarsi a Modena, città natale delle gemelle Provvedi.

Silvia Provvedi incinta: l’annuncio di Chi. Lei e il fidanzato Giorgio De Stefano “al settimo cielo”

La notizia della gravidanza è stata lanciata qualche giorno fa dal settimanale Chi, che nelle Chicche di gossip ha rivelato: “Clamoroso, Silvia Provvedi è in dolce attesa al quinto mese di gravidanza. Nell’ultimo periodo ha scelto il basso profilo per godersi la lieta novella. Al settimo cielo il fidanzato Giorgio De Stefano, con il quale si frequenta da due anni. La coppia già pensa alle nozze, e adesso sogna una femminuccia”.

Silvia Provvedi ha conosciuto Giorgio De Stefano prima di entrare nella casa del Grande Fratello

“Lui è una persona speciale per me, l’ho conosciuto prima di entrare nella Casa e mi ha rapito il cuore. È una persona con dei valori, dei principi. Sto vivendo un bel momento” aveva raccontato Silvia, parlando del suo fidanzato.