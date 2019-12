'Silvia Toffanin si è sposata con Piersilvio Berlusconi': rumor clamoroso

Silvia Toffanin si è sposata con Piersilvio Berlusconi? Il rumor bomba sul presunto matrimonio

Tutti aspettano da anni il matrimonio di Silvia Toffanin e Piersilvio Berlusconi e mentre la stampa si chiede quando avverrà, ecco un rumor clamoroso: i due si sarebbero già sposati.

Silvia Toffanin e Piersilvio Berlusconi: matrimonio segreto?

Silvia Toffanin e Piersilvio sono insieme da quasi 20anni e hanno due figli. In molti si chiedono per quale motivo non si siano ancora sposati. Forse perché il matrimonio è già avvenuto, ma in segreto?

L’indiscrezione sarebbe nata in seguito alle parole pronunciate da Paolo Bonolis durante un’intervista a Verissimo. Quando la Toffanin gli ha chiesto se volesse il monitor più vicino, il conduttore di Avanti un Altro ha risposto: “Mica stai parlando con tuo suocero!”, ossia Silvio Berlusconi. Si tratta di una battuta o è sfuggita una verità che doveva rimanere nascosta?

La coppia ha sempre cercato di stare lontana dai riflettori e dal mondo del gossip, ma volente o nolente, tutti vogliono sapere dove vanno in vacanza, cosa fanno durante le feste e come trascorrono le giornate. Una domanda in particolare è sempre sulla bocca di tutti: “Quando si sposano?”. L’indiscrezione del settimanale Nuovo lancia un rumor clamoroso sulla coppia. Piersilvio Berlusconi e Silvia Toffanin potrebbe già essersi sposati in gran segreto.