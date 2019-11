Silvio Orlando al teatro della Pergola di Firenze nel ruolo di protagonista

Da martedì 19 a domenica 24 novembre, al Teatro della Pergola di Firenze, Lucia Calamaro scrive e dirige Si nota all’imbrunire (Solitudine da paese spopolato) una produzione del Cardellino, in coproduzione con TSU Teatro Stabile dell’Umbria, in collaborazione con Fondazione Campania dei Festival, Napoli Teatro Festival Italia. Protagonista è Silvio Orlando, che interpreta Silvio, un uomo che vive accanto all’esistenza e non più dentro la realtà. Le radici dello spettacolo sono in una piaga, una patologia specifica del nostro tempo che Lucia Calamaro ha conosciuto da vicino: la solitudine sociale. “Si nota all’imbrunire non si basa su effetti speciali particolari, ma sul valore del pensiero. E di questo siamo particolarmente orgogliosi – afferma Orlando, anche produttore con la sua Compagnia il Cardellino – la scrittura di Lucia Calamaro ha un tratto ironico, però si tratta di una risata particolare, un po’ nera, la definirei, in cui emerge anche il sentimento della solitudine. Riuscire a mantenere un giusto equilibrio, tra la risata e le lacrime, è qualcosa di veramente delicato: io ho sempre definito il suo teatro una specie di cabaret filosofico-intellettuale”. I figli e il fratello maggiore, Vincenzo, Alice, Maria e Roberto, interpretati rispettivamente da Vincenzo Nemolato, Alice Redini, Maria Laura Rondanini e Roberto Nobile, si radunano in un fine settimana nella casa di campagna di Silvio, all’inizio del villaggio spopolato dove vive da solo da tre anni. Emergono, qua e là, empatie, distanze, rese dei conti. Si tratta di decidere come smuoverlo da una posizione che è una metafora del suo stato mentale: stare seduto. Tutti noi infatti, in quanto esseri umani, abbiamo bisogno del contatto con gli altri, un bisogno che ci permette di sopravvivere. Silvio ha acquisito, nella solitudine, un buon numero di manie, tra cui la più grave di tutte: non vuole più camminare. Non si vuole alzare, vuole stare e vivere seduto il più possibile e da solo. “Da Dante in poi il tramonto – spiega Orlando ad Angela Consagra sul foglio di sala dello spettacolo – oltre a essere il momento in cui il sole scompare e tutto diventa gradualmente più scuro, è anche un punto simbolico: è all’imbrunire che si fanno dei bilanci, è un tempo in cui si abbassa il rumore di quello che ci sta intorno ed emerge prepotentemente, invece, il nostro rumore interiore. Affiorano le nostalgie: si pensa alle cose che avremmo dovuto fare e che non siamo riusciti a compiere, ricordiamo le persone che non ci sono più e gli altri che, invece, ci sono, ma che, per una serie di motivi difficili da spiegare, non vediamo più. È un complesso di sentimenti, diversi e profondi, quello che viene a galla. Sono rumori che non ti fanno dormire, ma sono dei suoni diversi rispetto al giorno: sono i rumori dell’anima”.

La socio-psicologia ha dato un nome a questa maledizione che ha colpito da vicino anche Lucia Calamaro: solitudine sociale. A mettere in luce i rischi di questa situazione sono stati due studi presentati al 125° incontro annuale dell’American Psychological Association (APA) nel 2017. La preoccupazione insorge ancora di più se si pensa che questo tipo di “solitudine estrema” si sta espandendo e continuerà a crescere nei prossimi anni, tanto che la Francia ha creato la Giornata della Solitudine e l’Inghilterra ha istituito, addirittura, un Ministero della solitudine. Secondo gli esperti, potremmo trovarci alle prese, e non solo nei paesi più ricchi, con un’epidemia di solitudine. Diffusa oramai anche tra i giovani. Nella vicenda di Si nota all’imbrunire i figli di Silvio, Alice, Vincenzo e Maria, rispettivamente Alice Redini, Vincenzo Nemolato, Maria Laura Rondanini, il fratello maggiore Roberto (Roberto Nobile) sono venuti a trovare Silvio per la messa dei dieci anni dalla morte della moglie. Le scene sono di Roberto Crea, i costumi di Ornella e Marina Campanale, le luci di Umile Vainieri. “La caratteristica dello spettacolo, la sua musica, sono le parole – interviene Orlando – con la nostra Compagnia (insieme a mia moglie, Maria Laura Rondanini, abbiamo creato una casa di produzione chiamata Cardellino) siamo ossessionati dalle parole da dire in scena. Spesso ci capita di utilizzare delle parole, anche meravigliose, che però appaiono remote: la sfida da vincere – prosegue – è di riuscire a trovare un linguaggio utile oggi, capace di descrivere quello che ci circonda e che contenga al suo interno anche elementi di cronaca, ma senza impoverire lo spettacolo, che deve rimanere sempre in una dimensione classica. Si nota all’imbrunire rappresenta il punto più alto della nostra ricerca di questi anni”. Si tratta, per i figli che finora non se erano preoccupati troppo del padre, di decidere che fare, come occuparsi di lui. Certo è che, preda del suo isolamento, nella testa di Silvio s’installa una certa confusione tra desideri e realtà, senza nessuno che lo smentisca nel quotidiano; la vita può essere esattamente come uno decide che sia. Fino a un certo punto. “Questa collaborazione con Lucia Calamaro mi ha fatto capire che forse un altro teatro è possibile, nel senso che oggi, purtroppo – rileva Silvio Orlando – il teatro gioca troppo in difesa. La macchina teatrale cerca di difendere gli spazi già acquisiti, senza osare di conquistarne altri. Il fatto di proporre i testi della nuova drammaturgia rappresenta una sfida molto bella per noi”. Capace di scatenare, per la sua resa assoluta al palco, le empatie di ogni spettatore, Silvio Orlando riesce, con le sue corde squisitamente tragicomiche, a suscitare emozioni profonde. Il pensiero comune è che gli spettatori, grazie a un potenziale smottamento dell’animo dovuto allo spettacolo, magari la sera stessa all’uscita dal teatro, o magari l’indomani, chiamino di nuovo quel padre, quella madre, quel fratello, lontano parente o amico oramai isolatosi e lo vadano a trovare, per farlo uscire di casa. O per fargli solamente un po’ di compagnia.

Si nota all’imbrunire (Solitudine da paese spopolato) dal 19 al 24 novembre al Teatro della Pergola con Silvio Orlando nel ruolo del protagonista

(ore 20:45, domenica ore 15:45)

di e regia Lucia Calamaro

con (in ordine alfabetico) Vincenzo Nemolato, Roberto Nobile, Alice Redini, Maria Laura Rondanini

scene Roberto Crea

costumi Ornella e Marina Campanale

luci Umile Vainieri

