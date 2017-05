Simona Ventura: "Con Selfie sono rinata. Belen? Ruolo perfetto per lei"

SELFIE 2017, Simona Ventura: "Belen? Ruolo perfetto per lei"



Una Simona Ventura in grandissima forma racconta la seconda edizione di "Selfie, le cose cambiano" (prodotto dalla Fascino di Maria De Filippi) che torna da lunedì 8 maggio in prime time su Canale 5. E racconta l'ingresso di Belen nel programma. "Maria De Filippi per ovvi motivi pensava non fosse possibile averla con noi, ma sono riuscita a convincerla, non è stato facile". E spiega. "Le ho spiegato il suo ruolo, sapevo che era perfetto per lei ma all'inizio non voleva. Ci siamo incontrati più volte e le ho spiegato le conseguenze perché quando fai un programma così, dopo ti senti più leggero e capisci quanto siamo fortunati. Per me Belen merita di fare molti programmi. Questo ruolo è il suo vestito perfetto. Conoscevo la sua umanità, so che è capace di entrare nel cuore delle persone. Insistendo ce l'abbiamo fatta. Belen è il personaggio più forte uscito dalla tv negli ultimi dieci anni. Con Stefano De Martino? Tutto tranquillo, ma tra moglie e marito...".



SIMONA VENTURA: "SELFIE MI HA CAMBIATO. LA MIA RINASCITA PARTE DALL'ISOLA DEI FAMOSI 2016"



"Selfie mi ha cambiato moltissimo. La mia rinascita parte dall’Isola dei Famosi 2016, lì ho ritrovato grazie alla sofferenza una sorta di rinascita. Quando sono tornata avrei voluto spaccare il mondo. Ed è lì che è arrivata la chance di Maria (De Filippi, ndr). Ripartire dalla TV generalista era un traguardo molto difficile". Selfie nel prime time di Canale 5: "Ringrazio Maria e Pier Silvio Berlusconi per l'intuizione geniale di andare su Canale 5. Sono partita da Mediaset e ora sono tornata a casa. In Rai mi dicevano che ero molto Mediaset e io mi sentivo molto Mediaset, perché ho portato l'anima commerciale".



SELFIE 2017, IL CAST DEL PROGRAMMA DI SIMONA VENTURA



Sei i mentori di Selfie divisi in tre coppie: Stefano De Martino e Bernardo Corradi; Iva Zanicchi insieme a Barbara De Rossi e Alessandra Celentano con Mattia Briga. I quattro giurati: Platinette, Alex Belli, Pamela Camassa e Tina Cipollari. Il quinto giudice invece cambierà ogni puntata, nel primo appuntamento è il professor Stefano Zecchi. Più avanti di sarà spazio per Gene Gnocchi e Giampiero Mughini.

Simona Ventura Guarda la gallery



SELFIE 2017, SIMONA VENTURA RACCONTA LA STORIA DEL 18ENNE BULLIZZATTO PER IL SUO ASPETTO FISICO



Simona Ventura racconta una storia di Selfie che l'ha colpita molto: "Quella di un ragazzo diciottenne che, bullizzato per il suo aspetto fisico, le orecchie, non voleva più andare a scuola. Ci ha chiamati la mamma, perché lui non avrebbe mai accettato. Questo ragazzo è stato violentato a livello psicologico. Attraverso questa rinascita dal prossimo anno tornerà a scuola. Alla fine ha ringraziato la mamma".



SELFIE 2017, OBIETTIVO DEL PROGRAMMA



Obiettivo di Selfie é aiutare le persone che vivono negativamente un loro aspetto fisico o si sentono psicologicamente insicure. Con Selfie si cerca di ridare autostima e sicurezza alle persone che le hanno perse. Da un semplice problema di look, alla micro e macro chirurgia, fino all’aspetto più interiore della personalità che riguarda problemi psicologici come fobie, piccole ansie, manie o dipendenze.



SELFIE 2017, L'EQUIPE MEDICA



Nell’equipe medica figurano tra gli altri: il Prof. Giorgio Nardone, fondatore insieme a Paul Watzlawick, di cui è l’unico diretto allievo ed erede, del Centro di Terapia Strategica di Arezzo, è considerato la figura di maggior spicco della tradizione della scuola di Palo Alto; la Dott. ssa Sara Farnetti, specialista in medicina interna e in fisiopatologia del metabolismo e della nutrizione; il Prof. Marco Gasparotti, chirurgo estetico e ricostruttivo; il Dott. Antonio Spagnolo medico chirurgo specializzato in chirurgia plastica, ricostruttiva e medicina estetica; Il Dott. Emanuele Puzzilli, medico dentista e il Dott. Bruno Carlesimo, specialista in chirurgia plastica, ricostruttiva ed estetica.



SIMONA VENTURA, MORGAN? E' IL PEGGIOR NEMICO DI SE' STESSO



"Morgan? E' il peggio nemico di sé stesso", ha detto Simona Ventura rispondendo a chi le chiedeva un commento sul burrascoso addio del cantautore ad Amici. "Adoro il suo modo di fare musica e raccontarla, ma per me ha sbagliato su tutta la linea, soprattutto con Maria De Filippi e il gruppo di lavoro. Ho rilasciato un'intervista a Chi dove ho detto quello che pensavo e lui mi ha chiamata subito". Con Morgan "abbiamo avuto uno scambio di battute molto diretto e devo dire che l'ho abbastanza pettinato". In ogni caso, "ritengo che abbia davvero esagerato". Quello che è "davvero inaccettabile" però, "è quello che è successo dopo", sottolinea Simona Ventura. Perché "Maria voleva bene a Morgan, lo ha voluto e difeso e non meritava questo trattamento da parte sua". Durante la telefonata "gli ho anchedetto di evitare, ma poi il giorno dopo è andato a Ballando". Questo, conclude Ventura, "è un modo suo di fare ed è un peccato perché penso che lui sia il peggior nemico di sé stesso".