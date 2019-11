Singin' in the Rain, vip e standing ovation alla prima del musical a Milano

E' stata un successo la prima del musical Singin' in the Rain al Teatro Nazionale CheBanca! di Milano. Applausi per il cast e la regista Chiara Noschese al termine di uno spettacolo che ha emozionato il pubblico.

Molti i volti noti presenti in sala per l'esordio dello spettacolo by Stage Entertainment. Tra gli ospiti erano presenti Diego Passoni, Camila Raznovich, Paola Iezzi, Andrea Pinna e la The Pozzolis Family.

«Singin In The Rain è una storia che strappa una risata e fa sognare, in un’evasione unica, che capita solo quando siamo chiusi in un teatro, immersi in una che parla di poesia, talento, musica, arte, di quella “materia divina” di cui, a mio avviso, abbiamo una grande nostalgia» ha spiegato la regista Chiara Noschese.

SINGIN’ IN THE RAIN, Cantando Sotto La Pioggia IL MUSICAL

Ha fatto il suo debutto a Milano la nuovissima produzione firmata Stage Entertainment Italia: SINGIN' IN THE RAIN – CANTANDO SOTTO LA PIOGGIA Il Musical. Lo spettacolosi tiene nella prima parte di stagione al Teatro Nazionale CheBanca! di Milano e resterà in scena fino all'11 gennaio 2020.

Dopo gli incredibili successi di pubblico e critica raccolti nelle scorse stagioni teatrali da Flashdance – il Musical e A Chorus Line, l'affermata attrice e regista Chiara Noschese alza ancora di più l'asticella e torna a cimentarsi con la Leggenda che, questa volta, di nome fa Gene Kelly.

Scritto da Musiche di BETTY COMDEN e ADOLPH GREEN NACIO HERB BROWN e ARTHUR FREED Basato sul film della Metro-Goldwyn-Mayer, grazie a un accordo speciale con Warner Bros. Theatre Ventures, Inc. Musiche pubblicate da EMI, tutti i diritti sono amministrati da Sony/ATV Music Publishing LLC (Coreografie originali del film di Gene Kelly e Stanley Donen) Prodotto grazie a un accordo con Maurice Rosenfield, Lois F. Rosenfield e Cindy Pritzker, Inc. Questa produzione è presentata grazie a un accordo con Music Theatre International (Europe) Limited: www.mtishows.eu Regia

Chiara Noschese Coreografie - Fabrizio Angelini

Supervisione Musicale - Simone Manfredini

Direzione Musicale - Andrea Calandrini

Scene - Lele Moreschi

Costumi - Ivan Stefanutti

Traduzione e Adattamento Testo - Franco Travaglio

Traduzione e Adattamento Liriche - Gianfranco Vergoni

Disegno Fonico - Armando Vertullo

Disegno Luci - Francesco Vignati

Assistente alla Regia - Eleonora Lombardo

Assistente alle coreografie - Cristina Fraternale Garavalli

Assistente musicale - Giuseppe Guerrera SINOSSI Non è tutto oro ciò che luccica a Hollywood. Don Lockwood è un’acclamata stella del cinema muto e, insieme alla splendida Lina Lamont, forma una delle coppie più ammirate dello show business. Peccato che Lina, in realtà, sia una starlette viziata e insopportabile. L’avvento del sonoro porta un ulteriore grattacapo a Don e al produttore R.F. Simpson: la voce di Lina, infatti, è sgraziata e squillante. Ecco, quindi, arrivare la dolce Kathy Selden, forse meno appariscente, ma decisamente più talentuosa di Lina. In gran segreto, Kathy doppierà la bionda star che nel frattempo, ingelosita dalla storia d’amore tra lei e Don, ne combinerà di tutti i colori pur di mettere i bastoni tra le ruote alla sua antagonista.

La resa dei conti arriverà alla prima del film Il Cavaliere della Danza, durante la quale Lina verrà smascherata nella maniera più esilarante e plateale che ci sia.

IL FILM

Considerato uno dei primi esperimenti di cinema nel cinema, Singin’ in the Rain mostra i retroscena di Hollywood e ci insegna che, dietro lustrini e paillettes, si possono nascondere gelosie, invidie e ripicche ma che è anche possibile trovare il vero amore, combattendo contro tutto e tutti per farlo trionfare.

Singin’ in the Rain è considerato l’apice della carriera dell’iconico Gene Kelly, uno dei più grandi performer di musical della storia.

Nel 2008, l’American Film Institute inserisce Singin’ in the Rain al quinto posto nella classifica dei 100 più grandi film statunitensi di sempre. Si trova, invece, saldamente al comando in quella dei migliori film musicali.

Dopo il debutto sui palchi teatrali nel West End londinese nel 1983, Singin’ in the Rain ha ben presto stregato il mondo.Giudicato dalla critica come il miglior musical di tutti i tempi, è stato incoronato simbolo del teatro musicale americano e mondiale.

Orari spettacolo:

Da Mercoledì a Sabato ore 20.45

Sabato e Domenica pomeriggio ore 15.30

Domenica sera ore 19.30

Repliche speciali: 26/12 h 17.00 – 31/12 h 21.00 – 06/01 h 15.30

Prezzi dei biglietti:

Mer - Ven h 20.45 Dom h 19.30 Sab - Dom h 15.30

Sab h 20.45 Poltronissima VIP € 55,00 € 64,00 Poltronissima € 49,00 € 60,00 Poltrona € 41,00 € 53,00 Galleria € 36,00 € 46,00 Visibilità Ridotta € 29,00 € 36,00

Info per acquisto biglietti:

www.teatronazionale.it - www.ticketone.it

Biglietteria Teatro Nazionale CheBanca!

Via Giordano Rota 1 (ex Piazza Piemonte 12) - 20149 Milano

Aperta da martedì a domenica dalle 14.00 alle 19.00

Infoline 02 00640888 (attiva da martedì a sabato dalle 15:00 alle 18:00)Servizio SMS e WhatsApp 344 1996621

Per gruppi (min. 10 pax): 02 00640835 - 02 00640859 b2b@teatronazionale.it