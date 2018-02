Sisal Matchpoint, al via il TotoSanremo sul Festival di Sanremo 2018

SANREMO: al via il TotoSanremo - I pronostici di Sisal Matchpoint.

Sisal Matchpoint: partono le scommesse sul Festival di Sanremo 2018. Partner del FuoriSanremo di RadioItalia con spazi dedicati ai pronostici

Sisal Matchpoint ha aperto le scommesse sul Festival di Sanremo 2018. Sisal Matchpoint, anche quest’anno, sarà presente nelle vesti di partner del FuoriSanremo di Radio Italia con spazi dedicati a pronostici e un’offerta ricca di novità e scommesse originali, con cui potersi divertire durante tutta la manifestazione. Mauro Marino e Manola Moslehi sono i due speaker scelti da Sisal Matchpoint che ogni giorno, sulle frequenze di Radio Italia saranno protagonisti di momenti dedicati alle previsioni sui cantanti in gara, accompagnandoli con aneddoti e curiosità e ogni giorno con loro ci sarà un esperto del Festival.

Sisal Matchpoint al Festival di Sanremo 2018, secondo i pronostici favorito il duo Ermal Meta - Fabrizio Moro

Gli esperti di Sisal Matchpoint hanno già scaldato i motori e indicano i loro preferiti per la vittoria: l’inedito duo composto da Ermal Meta e Fabrizio Moro con “Non mi avete fatto niente”. La loro affermazione nella finale è proposta a 3.00, mentre sul secondo gradino del podio dei bookie si piazza Ron, con la canzone scritta da Lucio Dalla “Almeno Pensami”, quotata a 6.00. Subito dopo il duo di testa, si piazzano Mario Biondi, alla sua prima partecipazione, a 7.50, e Noemi, proposta a 9,00. Fanalini di coda, secondo gli esperti di Sisal Matchpoint, i Decibel, capitanati da Enrico Ruggeri, Red Canzian e Luca Barbarossa proposti a 33.00.

Sisal Matchpoint, al Festival di Sanremo scommesse sulle "Nuove proposte" e "Testa a Testa"

Grazie all’offerta di Sisal Matchpoint si potrà puntare anche per la categoria “Nuove proposte”. Il favorito su tutti è Ultimo con “Il ballo delle incertezze” proposto a 2.00. Lo seguono a poca distanza Mudimbi, a 3.00, e Leonardo Monteiro a 4.00. Sembra invece meno probabile l’affermazione di Giulia Casieri e Alice Caioli, quotate a 9.00, che chiudono la classifica stilata dagli esperti di Sisal Matchpoint.

A poche ore dall’inizio della kermesse canora più importante del Paese il palinsesto di Sisal Matchpoint si arricchisce ancora di più, con nuove scommesse grazie a Scommesse On Demand, l’innovativo ed esclusivo progetto di Sisal Matchpoint grazie al quale chiunque avrà la possibilità di proporre una nuova scommessa, invertendo, per alcuni aspetti, i ruoli tra bookmaker e scommettitore. Creata anche la scommessa “Testa a testa”, richiesta dagli stessi utenti di Sisal, che vede protagonisti gli ex componenti dei Pooh Roby Facchinetti con Riccardo Fogli e Red Canzian; secondo gli esperti di Sisal Matchpoint si imporrà il duo Facchinetti – Fogli proposto a 1.35.

Anche quest’anno, in occasione della serata d’apertura e della serata finale del Festival, sarà possibile giocare con gli ascolti tv. Per la prima serata, Sisal Matchpoint quota a 1.70 un risultato inferiore rispetto al 50,4% di share della prima puntata dello scorso anno e a 2.00 uno superiore. In più, ogni sera sarà possibile scommettere direttamente Live, scegliendo il proprio favorito per la vittoria finale, sia nella categoria Big che Nuove proposte, durante l’esibizione degli artisti in gara.