Sky, è nato National Geographic +. Ecco l'offerta

L’offerta di National Geographic si arricchisce con NATIONAL GEOGRAPHIC +, il nuovo servizio disponibile solo su Sky on Demand che dal 1° ottobre 2018 propone una selezione dei titoli di altissima qualità tra cui le migliori produzioni targate National Geographic.

Un catalogo ricco e variegato con i migliori contenuti proposti da National Geographic, canale disponibile solo su Sky. I documentari più spettacolari, le migliori serie, i temi più attuali e le grandi produzioni del brand più riconosciuto al mondo, raccolti insieme su Sky on Demand per offrire all’abbonato un’esperienza unica e mirata, capace di rispondere agli interessi del singolo utente.

Dalla produzione italiana Riina, le verità nascoste alla serie prodotta da Ron Howard, Marte, fino alle straordinarie immagini dei documentari sulle meraviglie del mondo animale come Regno Selvaggio, National Geographic + raccoglie oltre 500 episodi, che diventeranno nel corso dell’anno 800, arricchendosi via via anche di titoli in 4k.

E per rendere più accessibile la navigazione, il servizio sarà diviso in categorie e temi con i programmi che appartengono alla storia di National Geographic, i titoli più visti e i prodotti più legati all’attualità, così da permettere all’utente una navigazione semplice e immediata all’interno del vasto mondo di National Geographic.Tra i 10 topic proposti anche: Pianeta Terra, Spazio, Regno Animale, Esplorazione e molti altri.