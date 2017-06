Sky soffia la Champions League a Mediaset dal 2018: oltre 270 mln. E la Rai...

Sky soffia la Champions League a Mediaset dal 2018: offerta oltre 270 milioni



Sky prende i diritti della Champions League dal 2018 al 2021. Soffiandoli che a Mediaset (che trasmetterà la compatizione l'anno prossimo). Questa volta, l'offerta del Biscione era superiore ai 227 milioni di euro a stagione. Sky avrebbe vinto l'asta con una offerta tra i 270 e i 290 milioni di euro.



Sky Italia si aggiudica così i diritti tv della Champions League in Italia per il triennio 2018-2021. La pay tv di Murdoch prenderà cosi' il posto di Mediaset, che aveva vinto i diritti per il triennio che si chiudera' con la stagione 2017-2018, con le gare trasmesse dalla pay tv Premium.



Champions League, a Sky i diritti tv per il triennio 2018-2021.



L'acquisizione dei diritti della Champions - spiega l'emittente, senza svelare alcuna cifra - "è stata ottenuta grazie a un investimento razionale e sostenibile, che ha tenuto conto del valore del prodotto, dell'interesse che suscita anche tra i più giovani e, soprattutto, del nuovo format della competizione, con il quale il numero di partite minimo delle italiane aumenta del 70% rispetto alla media degli ultimi 5 anni". "E' una piccola rivoluzione per gli appassionati di calcio in Italia che potranno trovare per la prima volta in un'unica offerta esclusiva le due più importanti competizioni per club a livello europeo, con oltre 340 partite - spiega Sky - Ben 7 squadre italiane (4 in Champions e fino a 3 in Europa League) potranno competere per la conquista dei due trofei europei più prestigiosi". Per la prima volta le partite più importanti saranno trasmesse infatti anche in 4K HDR, l'ultima frontiera dell'alta definizione e grazie al lancio di Sky Q (il nuovo box multipiattaforma di Sky) che arriverà in Italia entro l'inizio del 2018, l'esperienza sarà ancora più interattiva e multidevice.



Champions League, a Sky i diritti tv per il triennio 2018-2021. Le cifre



Champions League 2018-2021 a Sky con una partita in chiaro sulla Rai



Molto probabile, in seconda battuta una sublicenza a Rai per la trasmissione delle partite in chiaro. Una ogni turno, il mercoledì sera. La Rai pagherebbe a Sky circa 45-50 milioni a stagione (vedi Spy Calcio del 31 maggio). La Uefa infatti ci tiene che una parte di prodotto sia dato in chiaro