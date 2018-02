Sky TG24 dà voce alle donne con l'iniziativa #L8MARZO

Roma, 6 febbraio 2018 – A un mese dalla Giornata della donna e nel giorno del centenario del voto femminile in Gran Bretagna, Sky TG24 dà il via all’iniziativa #L8marzo. Per tutto il mese la testata dedicherà , in tv, sul sito e sui suoi profili social, uno spazio alle donne italiane per raccogliere le loro testimonianze.

Un ritratto della condizione femminile, tra ostacoli e potenzialità, fatto attraverso la voce delle donne. Sky TG24 chiede loro di spiegare, ponendo due domande concrete, cosa significhi per loro discriminazione: in quali situazioni si sentono penalizzate in quanto donne e cosa è possibile fare per migliorare la situazione.

Dalle discriminazioni sul lavoro alla violenza domestica, dagli stereotipi di genere alla divisione tutt’altro che paritaria del lavoro familiare, le donne sono discriminate sotto molteplici aspetti. Basti pensare al “gender gap”, il divario tra gli stipendi uomo-donna: secondo le stime del World Economic Forum, nel nostro Paese le donne guadagnano, in media, la metà degli uomini. E ancora resistono le difficoltà quotidiane nel conciliare lavoro e famiglia: sono quasi 30mila le donne con bambini sotto i tre anni che hanno lasciato il lavoro nel 2016. La discriminazione passa anche dal linguaggio e alimenta una mentalità che finisce per giustificare la violenza: un italiano su sei, secondo un sondaggio Ipsos, pensa che le donne vittime di violenza abbiano una parte di responsabilità. La violenza si esprime anche sul web: a loro è rivolto il 63% dei contenuti offensivi condivisi sui social network.

Sarà possibile raccontare le proprie storie sulle pagine Facebook ,Twitter e Instagram di Sky TG24 (fb.com/SkyTG24, twitter.com/SkyTG24, instagram.com/skytg24hd/), attraverso l’hashtag #L8marzo, oppure all’indirizzo mail news@sky.it o ancora - via WhatsApp - al numero 3496032901. Per farlo è possibile inviare video, foto, testi e messaggi vocali.

Le news di Sky TG24 sono disponibili in alta definizione sui canali 100 e 500 del bouquet Sky e in chiaro sul Canale 50 del DTT, sul web con il sito SkyTg24.it, e in mobilità sulla app Sky TG24, disponibile su iTunes e Android.