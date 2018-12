Sky TG24, “Un piatto di salute” inchiesta più vista di sempre di Sky TG24

Ottimo risultato d’ascolto per “Un piatto di salute”, l’inchiesta di Sky TG24 dedicata all’alimentazione che racconta falsi miti e rischi sconosciuti nascosti in alcuni cibi. Nei sette giorni lo speciale ha raccolto 938.600 spettatori medi complessivi, che l’hanno vista sui canali 100 e 500 di Sky, sul canale 50 del DTT e su Sky On Demand. Si tratta dell’inchiesta più vista di sempre di Sky TG24.

“Un piatto di salute” è l’ultima delle inchieste realizzate dal canale, che da tempo è impegnato a raccontare tutti quei temi che hanno un grande impatto sulla vita delle persone: dal dissesto idrogeologico alla corruzione, dalla propaganda terroristica online agli impatti nuove tecnologie sulla vita delle persone, dalla salute e alimentazione fino alla tutela dell’ambiente e dei mari. Una scelta, quella della testata di proporre sempre più approfondimenti, reportage e inchieste, che continua ad essere premiata dal successo di pubblico.