Sky: X Factor rinnovato per altre quattro stagioni e poi...

SKY ITALIA, FREMANTLE ITALY E SYCO ENTERTAINMENT RINNOVANO L’ACCORDO PER NUOVE EDIZIONI

DI “X FACTOR” E “ITALIA'S GOT TALENT”

IL NUOVO ACCORDO IN ESCLUSIVA PREVEDE

4 NUOVE STAGIONI DI “X FACTOR”

E 2 DI “ITALIA’S GOT TALENT”

Milano, Roma, Londra, 15 marzo, 2019. Sky Italia ha firmato un nuovo accordo di esclusiva con Fremantle Italy e Syco Entertainment per X Factor e Italia’s Got Talent, due dei format internazionali di maggior successo nonché show di punta per i canali Sky Uno e TV8.

L’accordo per X Factor è rinnovato per quattro nuove stagioni, la prossima al via su Sky Uno a settembre; quello per Italia’s Got Talent per altre due stagioni, su TV8, dove il 22 marzo è attesa la finale live dell’edizione attualmente in onda.

Simon Cowell ha commentato: «Sky Italia è un partner incredibile. È un’azienda coraggiosa sempre pronta a reinventarsi. E, cosa ancora più importante, crede fortemente in questi talent. Alcuni dei più grandi artisti della discografia italiana sono stati scoperti da “X Factor” che rimane una delle mie produzioni internazionali preferite. Oltre ai nostri partner Fremantle e Sony Music, sono davvero entusiasta di poter continuare a lavorare con questo team e non vedo l’ora di scoprire quali altre vette riusciranno a toccare con X Factor e Got Talent».

«Quello che abbiamo realizzato finora con X Factor e Italia’s Got Talent è stato un viaggio straordinario, che oggi siamo orgogliosi di poter annunciare proseguirà grazie al rinnovo dell’accordo con Fremantle Italy e Syco Entertainment - ha commentato Nils Hartmann, Direttore Produzioni Originali Sky Italia - Il lavoro fatto in questi anni ha avuto, e continuerà ad avere, due punti fermi, coraggio e talento: il coraggio di uno show d’intrattenimento che ha saputo andare oltre il puro intrattenimento e la scoperta dei talenti, diventando specchio del nostro “Zeitgeist”, unendo generazioni e generi e trasformandosi in un amplificatore di coscienza e consapevolezza. Oltre al coraggio artistico di chi sperimenta continuamente nuovi standard produttivi e creativi per creare uno show di livello internazionale. E il talento, elemento indispensabile che cerchiamo e coltiviamo non solo sul palco con alcuni tra i migliori talenti in circolazione, ma anche dietro le quinte, con delle vere eccellenze creative e tecniche che hanno fatto segnare a questi show un nuovo corso dell’intrattenimento. Per tutte queste ragioni, siamo entusiasti di proseguire questo viaggio e di poter offrire ancora al nostro pubblico uno spettacolo unico, emozionante e di grande qualità».

«Fremantle Italy è orgogliosa di poter rinnovare la propria partnership con Sky per X Factor e Italia’s Got Talent – ha commentato Gabriele Immirzi, Chief Operating Officer Fremantle Italy - Questo accordo è un riconoscimento importante della qualità del lavoro fatto in questi anni dai nostri team creativi e produttivi, e dimostra ancora una volta la lungimiranza di un editore che ci consente di pianificare le attività su un periodo lungo, contribuendo in modo determinante a realizzare format di altissima qualità. Siamo già al lavoro con Sky per offrire ancora una volta al nostro pubblico show emozionanti, avvincenti e capaci di rinnovarsi, costantemente, stagione dopo stagione».

X Factor debutta su Sky nel 2011, con l’Italia unico paese al mondo a ospitare il format su una pay tv. L’edizione italiana viene definita dall’ideatore Simon Cowell una delle migliori al mondo. Diverse le innovazioni che la squadra italiana ha introdotto nel corso degli anni: X Factor on the Road, il viaggio che attraversa tutta l’Italia alla ricerca di voci nuove e talenti inediti; X Factor Daily, la striscia quotidiana che racconta la preparazione dei concorrenti alla gara live; lo Strafactor, il talent nel talent che ha scoperto gli artisti più stravaganti, diventati vere “icone pop”; un avanzatissimo sistema di voting e una sempre maggiore interazione del pubblico con lo show.

Seguitissimo sui social, X Factor è presto diventato l’evento tv del giovedì sera, capace di catalizzare la discussione generando volumi record. L’ultima edizione si è chiusa con la finale più vista di sempre del talent Sky: 2 milioni 824 mila spettatori medi e il 13% di share. Nel corso dell’intera edizione 2018, record anche per i voti che hanno superato i 48 milioni, il totale più alto mai raggiunto.

Italia’s Got Talent, il format dedicato alle più varie espressioni di talento, ha debuttato nel marzo 2015 su Sky Uno con la prima edizione targata Sky e dal 2016 va in onda su TV8.

Ogni anno sono quasi 9.000 i km percorsi dalla squadra di IGT, da nord a sud della penisola, alla ricerca dei migliori talenti: più di 5 mesi di scouting e un totale di oltre 10 mesi di produzione, con l’obiettivo di individuare i talenti più straordinari di ogni età e in qualsiasi disciplina. Sono più di 20mila gli spettatori che mediamente assistono allo spettacolo dal vivo di Italia’s Got Talent in alcuni dei teatri più belli d’Italia.

La prima puntata della stagione attualmente in onda di IGT ha ottenuto un ascolto medio tra free e pay di 4.2 milioni di spettatori nei sette giorni. Su TV8 è il programma non sportivo più visto nella storia del canale.

Sky Italia è la media company che fa parte del gruppo Sky, leader dell’intrattenimento in Europa, che da settembre 2018 è entrato nell’orbita di Comcast NBCUniversal. Il gruppo Sky ha 23 milioni di abbonati in 7 paesi: Italia, Germania, Austria, Regno Unito, Irlanda, Spagna e Svizzera. Sky Italia è nata nel 2003 e distribuisce i suoi contenuti su diverse piattaforme tecnologiche. La sua base abbonati è di 4.82 milioni di famiglie al 30 giugno 2018. A partire da giugno 2018, Sky propone due nuove offerte pay tv, una via digitale terrestre con 15 canali di serie tv, cinema, intrattenimento e sport; e l’altra via fibra, che dà accesso a tutti i pacchetti Sky attraverso la rete internet veloce di casa. È inoltre l’ecosistema Sky Q, la soluzione che integra tutte le diverse tipologie di ricezione - satellite, fibra e digitale terrestre - a offrire l’esperienza di visione più evoluta e coinvolgente di sempre, anche in 4K HDR, creando un unico ambiente di visione tra tutte le tv e i device connessi. Con il servizio NOW TV, Sky offre anche una selezione di contenuti di cinema, serie tv, intrattenimento e sport in streaming senza vincoli. NOW TV è disponibile su Smart TV, Smartphone, Tablet, PC, Game Console, Google Chromecast, Vodafone TV e NOW TV Smart Stick. Sky è presente anche in chiaro sul digitale terrestre con tre canali: TV8, Cielo, Sky TG24. L’azienda promuove un business responsabile con l’attuazione su scala internazionale di progetti concreti come Sky Academy e Sky Ocean Rescue – Un Mare da Salvare, per dare il proprio contributo attivo al benessere collettivo.

Fremantle è uno dei produttori e distributori più grandi e di maggior successo di contenuti scripted e non scripted nel mondo. Fremantle, una potenza mondiale nel campo dell'intrattenimento, vanta una rete internazionale di team di produzione, aziende ed etichette in oltre 30 Paesi e produce oltre 12 mila ore di programmazione originale, distribuisce più di 60 formati e trasmette 450 programmi all'anno per un totale di oltre 20 mila ore di contenuti in più di 200 territori. Fremantle è leader nel mondo dell'intrattenimento branded e digitale, con oltre 300 milioni di abbonati su 1.400 canali social e oltre 100 miliardi di visualizzazioni su tutte le piattaforme.

Fa parte di RTL Group, leader mondiale broadcast, content e digitale, a sua volta una divisione del gigante dei media internazionale Bertelsmann. In Italia Fremantle produce, tra gli altri, programmi di successo come X Factor, Italia’s Got Talent, Un Posto al Sole.

Syco Entertainment, la joint venture di Simon Cowell con Sony Music, è una delle aziende leader nel campo della musica, della televisione e della produzione cinematografica a livello globale, a cui si devono alcuni dei più famosi franchise di intrattenimento. Tra gli asset televisivi di Syco ci sono Got Talent, The X Factor e The Greatest Dancer.

Il format Got Talent è ufficialmente nel Guinness World Records per il maggior numero di adattamenti che lo rendono il "format TV di maggior successo al mondo". Got Talent ha una diffusione globale con oltre 900 milioni di spettatori e viene trasmesso in 194 territori. Le versioni originali del format Got Talent sono prodotte in 71 territori in tutto il mondo. Attualmente, X Factor viene prodotto in 55 territori e trasmesso in 178 Paesi in tutto il mondo. Gli artisti scoperti da X Factor hanno venduto oltre 500 milioni di dischi in tutto il mondo, rendendolo lo show di maggior successo nella storia per la ricerca di superstar delle classifiche discografiche.

La divisione musicale, Syco Music, è la casa di artisti di fama internazionale, tra cui James Arthur, Susan Boyle, Camila Cabello, CNCO, Labrinth, Tokio Myers, PRETTYMUCH, Louis Tomlinson e Grace VanderWaal. Nel 2017, Syco Music è stata nominata "Record Company of the Year" da Music Week.

Oltre alla musica e alla TV, Syco Entertainment produce anche lungometraggi. Syco ha prodotto il blockbuster mondiale One Direction: This Is Us, un documentario-concerto in 3D, e attualmente sta sviluppando altri progetti cinematografici.